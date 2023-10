Camilo cuenta la simpática anécdota en la que le cambiaron el nombre a su hija

No hay fan de Camilo Echeverry y Evaluna Montanerque no conozca el nombre de la amada hija de la pareja: Índigo. Poco después de anunciar que esperaban a su bebé, los cantantes revelaron el original nombre que eligieron para ella, y en su momento revelaron las razones de su singular elección. Sin embargo, para aquellos ajenos a ‘La Tribu’ (como se le conoce a los fanáticos de Camilo y Evaluna), puede resultar imposible adivinar el nombre de su nena. El colombiano lo comprobó recientemente, cuando vivió un simpático momento junto a una mamá.

La pareja adora a su hija Índogo.

Camilo, quien estuvo en Nueva York hasta hace poco, contó en sus historias de Instagram una curiosa anécdota ocurrida mientras viajaba junto a su hija. “Acompáñenme a vivir esta maravillosa historia. No saben lo que me pasó”, dijo el cantante en un video antes de contar lo que ocurrió, al parecer momentos antes.

“Estoy yo con Índigo en mis brazos y hay una señora con un bebé, una niña preciosa, por supuesto una señora que no hablaba español”, contó. “Entonces yo estoy con Indi y le digo: ‘Salúdala Indi, salúdala’”, continuó su relato, detallando que su hija accedió saludando moviendo tiernamente su manita. “Y la bebé se ríe y la mamá no la está viendo porque la tiene aquí (en el pecho) y le digo yo a ella como para informarle que su bebé se está riendo, entonces yo, en mi fabuloso inglés, le digo: ‘She’s smiling’”, relató.

Sin embargo, la señora no entendió lo que dijo el cantante y pensó que se estaba refiriendo a su hija. “La señora cree que yo estoy presentando a mi hija y ella le dice a Índigo: ‘Hey Miley! This is Jacob’”, contó, explicando que la mujer procedió a presentarle a su bebé, quien era un niño. Ante este malentendido, Camilo prefirió no hacer la aclaración y le siguió la corriente a la señora. “Entonces yo le digo ‘hey Jacob!’, y le digo a Índigo: ‘Say hi, Miley’. Porque qué más voy a hacer, seguir la vaina”, agregó. Finalmente, la mamá se despidió pensando que la hija del intérprete se llamaba Miley.

La molestia de Camilo por la filtración de unas fotos de su hija

Desde el nacimiento de Índigo, Camilo y Evaluna estuvieron de acuerdo en proteger al máximo su privacidad, motivo por el que han optado por no mostrar el rostro de la pequeña en redes sociales. Es por ello que no fue de sorprender que el cantante reaccionara molesto cuando el mes pasado se difundieron unas fotos de su hija mientras paseaba con ella en España.

Cuestionado directamente sobre lo sucedido, el intérprete de Vida de Rico explicó a sus seguidores cómo se dieron las cosas. “¿Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle en Madrid? Ok, estábamos saliendo de un lugar tomando café o algo así; había dos paparazzi afuera tomando fotos, pero la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa, como violando el espacio personal que Índigo se asustó, Índigo que nunca llora en la calle ni nada, siempre súper tranqui, estaba llorando porque se asustó”, contó.

“Yo le dije al tipo: ‘Compadre, ven’. Yo le dije: ‘Mi hermano, te puedo pedir porfa que me cuides a Indi, no le tomes fotos a Indi’”, recordó. “Él me dijo: ‘Sí, sí, sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto de la bebé ni entregar ninguna foto de la bebé porque me meto en un problema legal’”, relató. “Yo le dije: ‘No, no, tranqui, es más, si quieres nos tomamos una foto nosotros dos’, es por eso que salimos Evaluna y yo sonriendo, como que estuviéramos ok con las fotos”, explicó. “El tipo, de manera muy respetuosa nos prometió que no iba a tomarle fotos a Indi y la tomó y la posteó, justo en la que sale ella llorando”, expuso, dejando ver que el paparazzi faltó a su palabra.

