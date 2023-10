Evaluna ‘sufre’ por lo que sus ocurrencias ocasionaron en su bebé

Evaluna y Camilo son el ejemplo perfecto de cómo luce la paternidad juvenil en estos días. La pareja, siempre alegre, tiene teléfono a la mano para captar los mejores momentos junto a su pequeña hija, Índigo, y así no perder ningún recuerdo de los primeros años de vida, no importa si es en una importante gira mundial o jugando en el parque. Sin embargo, la feliz mamá sufrió las consecuencias de sus ocurrencias en un tranquilo paseo con su bebé.

Mientras intentaba grabar un video en el parque con Índigo dormida en su cochecito, las muecas y acrobacias de Evaluna se le fueron un poco de las manos por lo divertida que estaba. La cantante de 26 años no sostuvo el equilibrio y terminó en el suelo causando su propia risa, lo que despertó a la pequeña.

“No saber si reír o llorar”, escribió la esposa de Camilo junto al clip que lo documenta todo. “Pasarse media hora durmiendo a la bb en el parque y despertarla por 🤡”, agregó con mucho sentido del humor.

Los fans de Evaluna no paraban de reír, y algunos de ellos entendieron a la perfección la “falla” en su video, pues aquellos que son padres o tíos cercanos, saben exactamente lo complicado que es lograr dormir a un niño pequeño para que termine despertándose por nada.

Otros más amaron la mueca de la también actriz al darse cuenta de lo que había ocasionado. Un momento que acompañó con el sonido del trend en el que “Cell sintió el verdadero terror”.

El divertido malentendido con el nombre de Índigo

Así como Evaluna, Camilo también tiene sus divertidas anécdotas con su bebé. Hace unos días, mientras estaban en la calle, Indi se topó con un bebé con quien interactuó de forma muy natural. “Estoy yo con Índigo en mis brazos y hay una señora con un bebé, una niña preciosa, por supuesto una señora que no hablaba español”, contó el intérprete. “Entonces yo estoy con Indi y le digo: ‘Salúdala Indi, salúdala’”, agregó.

Camilo continuó: “La bebé se ríe y la mamá no la está viendo porque la tiene aquí (en el pecho) y le digo yo a ella como para informarle que su bebé se está riendo, entonces yo, en mi fabuloso inglés, le digo: ‘She’s smiling’”. Pero al no entender lo que él dijo, la mujer pensó que él estaba hablando de su hija: “La señora cree que yo estoy presentando a mi hija y ella le dice a Índigo: ‘Hey, Miley! This is Jacob’”.

Sin contener la risa, añadió: “Entonces yo le digo ‘hey Jacob!’, y le digo a Índigo: ‘Say hi, Miley’. Porque, ¿qué más voy a hacer? ¡Seguir la vaina!”. Fue así como la mujer se fue con la idea de que el nombre de Índigo en realidad era Miley.

