Camilo expresa su molestia por la publicación de fotos que mostraron el rostro de su hija Índigo

Desde el nacimiento de su hija Índigo en abril de 2022,Camilo Echeverry y Evaluna Montanerse han mantenido firmes en su decisión de no mostrar su carita. Si bien esta medida les ha valido numerosas críticas, ellos están convencidos de que proteger su identidad es lo mejor para su bebita, por ello en las fotos y videos que comparten nunca se ve el rostro de la pequeña. Es por esta razón que fue completamente entendible la molestia del cantante colombiano a la reciente difusión de una foto de la niña tomada por un paparazzi en España.

©@evaluna



Camilo y Evaluna evitan a toda costa mostrar el rostro de su hija.

Si algo ha caracterizado a Camilo como artista es su estrecha relación con sus seguidores, a quienes cariñosamente se refiere como ‘La Tribu’. Por eso, cuando hace unos días le preguntaron por la filtración de unas fotos en las que se veía el rostro de su hija, él no dudó en contestarles y expresar con toda sinceridad su desagrado ante esta acción.

“Pues voy a aprovechar para contar esto que no lo he contado antes. ¿Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle en Madrid? Ok, estábamos saliendo de un lugar tomando café o algo así; había dos paparazzi afuera tomando fotos, pero la aproximación de ellos fue tan irrespetuosa, como violando el espacio personal que Índigo se asustó, Índigo que nunca llora en la calle ni nada, siempre súper tranqui, estaba llorando porque se asustó”, contó.

Y efectivamente, entre las fotos captadas por el paparazzi había una en la que se veía a la nena llorando en el carrito en el que la paseaba su papá. Camilo contó que, de forma respetuosa pidió al fotoperiodista que evitara tomar fotos a su hija. “Yo le dije al tipo: ‘Compadre, ven’. Yo le dije: ‘Mi hermano, te puedo pedir porfa que me cuides a Indi, no le tomes fotos a Indi”, recordó.

©@evaluna



Camilo es un papá cariñoso y entregado.

“Él me dijo: ‘Sí, sí, sí, es más, yo no puedo postear ninguna foto de la bebé ni entregar ninguna foto de la bebé porque me meto en un problema legal’”, contó. “Yo le dije: ‘No, no, tranqui, es más, si quieres nos tomamos una foto nosotros dos’, es por eso que salimos Evaluna y yo sonriendo, como que estuviéramos ok con las fotos”, explicó. “Porque estábamos ok con esta foto, tranquilísimos, es más, le dijimos: ‘mi hermano, gracias, hasta luego, bendiciones’. El tipo, de manera muy respetuosa nos prometió que no iba a tomarle fotos a Indi y la tomó y la posteó, justo en la que sale ella llorando”, expuso, dejando ver que el paparazzi faltó a su palabra.

¿Cuándo mostrarán fotos de su hija?

El septiembre del año pasado, en una interacción con sus seguidores, Evaluna fue cuestionada sobre cuándo mostraría a su hija. Ella contestó con sinceridad: “Cuando ella lo decida”, escribió entonces sobre un breve video en el que se le veía abrazada de Camilo, dejando ver que esta es una decisión que ambos tomaron como padres. “Queremos respetar su autonomía”, agregó.

Por esas mismas fechas, el intérprete de Vida de Rico también fue cuestionado al respecto en una entrevista con el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca). “La panza de Evaluna era su panza y ella hace lo que quiera con su panza, pero Índigo es una nueva persona y por su propia autonomía todavía no nos ha pedido estar en nada de lo que nosotros hacemos”, explicó.

“La gente tiene un cariño por Índigo sin haberla conocido, tan poderosas son las canciones, tan poderosas son las canciones de hacer eso. Nunca una canción tan honesta y tan viva cuando la canto en vivo es una energía nuevita, nuevita”, dijo refiriéndose a la melodía que lleva el nombre de su hija y que lanzó mientras Evaluna estaba embarazada.

©@camilo



Camilo y Evaluna respetan la autonomía de su hija.