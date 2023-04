Camilo y Evaluna celebran el primer año de su bebé, Índigo

Evaluna y Camilo han celebrado el primer año de Índigo, su hija, este 6 de abril por medio de un emotivo vídeo en el que dan muestra del inmenso amor que tienen por su bebé, quien nació a los dos años después de que la pareja se casara en Miami en 2020. Los cantantes compartieron una recopilación de lo que ha sido los mejores momentos como padres de la niña y evidencian experiencias íntimas en familia, como muy pocas veces lo han hecho ya que ambos son muy privados en ese sentido.

Y es que los cantantes han extendido y combinado su labor de papás con la de sus carreras, ya que han decidido llevar a la niña a toda su gira por el mundo, la cual ha sido un recorrido por Estados Unidos, Sudamérica y partes de Europa, desde hace unos meses.

Como siempre, han sido muy cuidadosos en elegir las imágenes que presumen en sus redes para evitar mostrar el rostro de Índigo. Sin embargo, lo resaltante del post es la tierna narración de Camilo que adorna esta celebración de la primera vuelta al sol de su hija y algunas tomas que revelan ligeramente la carita de la cumpleañera.

“Querida Índigo, quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos, porque probablemente mis bigotes sean demasiado puntiagudos para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha conocido puchero de tristeza”, se le escucha decir al esposo de Evaluna Montaner.

“Te prometemos que vamos a estar a tu lado sintiendo contigo. Ya sé porque es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora que no te queda tiempo para guardar memorias para volver a visitarlas en el futuro. Yo quisiera ir por la vida como tú Índigo sin pasado, sin noción del futuro, queremos ser como tú cada día. Feliz cumpleaños Índigo”, concluye la grabación.