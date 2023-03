Ricardo Montaner llora al escuchar a Índigo llamarlo por primera vez ‘Abu’

Es sabido el gran amor que tiene Ricardo Montaner por toda su familia, sobre todo cuando se trata de sus nietos. Y es que el cantante venezolano ha expresado de manera constante que a pesar de la fama que gozan todos los integrantes de su clan, lo más importante es saber consolidar un núcleo sólido en el hogar con valores fuertes entre las relaciones con sus hijos, yernos, nueras y su esposa. En ese sentido y dentro del marco de su más reciente gira musical por Miami, Florida, el artista hizo unas confesiones con respecto a una de sus nietas, la pequeña Índigo, hija de Camilo y Evaluna.

Ricardo Montaner llora al escuchar a Índigo llamarlo ‘Abu’

Acercándose un tanto al tema, en una parte de su conversación con Astrid Rivera de Despierta América (Univision), el patriarca de los Montaner se refirió al momento de su vida que le gustaría repetir, lo cual deja en claro su calidad de padre. “Yo quisiera volver a pasar por cada uno de los nacimientos de mis hijos y poderme ver desde afuera y poder verme esa cara y esa emoción que tuve con cada uno de ellos cada vez que iban naciendo”, reflexionó.

Hace unos días, salieron una luz unas imágenes en el mencionado programa matutino de la pequeña Índigo, en el cual se podía apreciar lo grande y bella que se está poniendo con el transcurrir de los días. Sin embargo, la propalación de dicho contenido no fue del agrado del intérprete de “La cima del cielo”, y alzó la voz con un mensaje en el que menciona la importancia de cuidar la intimidad de los suyos.

Más allá de dicho desencuentro, Montaner se animó a revelar un detalle que le tiene el corazón hinchado de felicidad, ya que su nieta le hizo el regalo más esperado que todo abuelo desea, escucharla reconocer su identidad al llamarlo abuelo por vez primera.

Al ser cuestionado por aquello que aún le falta por hacer, Ricardo Montaner no dudó en afirmar que su plan de vida a futuro estará delineado por sus nietos y en buscar que ellos puedan obtener la dicha de ser unas personas de bien.

“En lo personal lo único que deseo es ver crecer feliz a mis nietos. Me gusta ser abuelo. El otro día, y esto es la primera vez que lo digo, Índigo me dijo “abu”, y me lo dijo por teléfono y ¡wow...! mi corazón se puso todo arrugadito, me salieron unos lagrimones... eso yo quiero, quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado que es el de ser abuelito”, expresó emocionado.