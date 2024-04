Exnovia de Camilo revela el motivo por el que terminaron su relación

Antes de conocer a Evaluna e iniciar una linda historia de amor, Camilo tuvo un noviazgo juvenil con Gabriela Andrade, con quien compartía una gran química durante su tiempo juntos. Sin embargo, cada uno tomó caminos separados hasta encontrar la felicidad junto a sus respectivas parejas, un tema del que Gabriela habló con sus seguidores en Instagram a través de una dinámica de preguntas y respuestas.

Aunque han pasado ya varios años desde que sus vidas coincidieron, los seguidores de Gabriela y Camilo aún comentan aquella relación y aprovecharon la disponibilidad para preguntar por los motivos que los llevaron a poner fin a su noviazgo. “Porque todo tiene su ciclo, porque tenía que pasar”, dijo ella de lo más tranquila al hablar de aquella etapa de su vida. Y sin entrar en detalles, agregó: “No sé, no me acuerdo. Porque nos cansamos, porque sí. Fue un año muy chévere, pero todo tiene su ciclo y porque todo pasa por algo”.

A pesar de la curiosidad de las fans de Camilo, Gabriela aclaró que sus días junto al cantante no son algo en lo que piense con frecuencia, esto luego de que le preguntaran si se imaginaba cómo habría sido su vida junto a él. “Oigan cero. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tuve varios novios antes de casarme y había novios con los que sí me imaginaba a futuro, había otros con los que no; con Cami no”, dijo sincera.

Al analizar el pasado, comentó: “No sé si es porque estábamos en momentos de vida distintos o con mentalidades diferentes, pero creo que nunca me he puesto a pensar en cómo sería mi vida o cómo sería la de él si estuviésemos juntos porque no lo pensé cuando estábamos juntos tampoco”.

Dos caminos llenos de felicidad

Luego de apagar la curiosidad de la gente, Gabriela se enfocó más en el presente, en la vida familiar que tiene y que disfruta día a día. “Ahora estoy feliz, casada con el amor de mi vida, con mis dos hijas que amo y bueno, así pasan las cosas, por algo”, dijo muy contenta, pues de no haber puesto fin a su relación con el colombiano, no habría conocido a su actual esposo con quien formó una hermosa vida.

Camilo, por su parte, se casó con Evaluna en febrero de 2020, luego de cinco años de novios. La pareja recibió a su primera hija, Índigo, en abril de 2022, y actualmente se encuentran en la dulce espera de Amaranto, su segundo bebé. Ambos cantantes celebraron esta semana su noveno aniversario de novios con una cita para dos.