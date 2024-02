Con ayuda de su hermana mayor, Camilo pudo tener su primera cita con Evaluna

Tras el lanzamiento de PLIS y el anuncio de la espera de su segundo bebé, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner participaron en una divertida dinámica de pregunta y respuesta para GQ Spain. La pareja puso a prueba sus conocimientos sobre el uno del otro y en medio de esta amena conversación, los cantantes dejaron al descubierto cosas sorprendentes de su relación, como el lugar de su primera cita, cómo fue su compromiso y hasta el look que ella llevó la primera vez que se vieron frente a frente. El intérprete de NASA también contó que su hermana mayor, Manuela, fue de gran ayuda en su primera cita con Evaluna, así que podríamos decir que ‘Manuelita’ —como le dicen de cariño— fue piedra angular en los primeros días del romance de Camilo y Evaluna.

©@evaluna



Evaluna y Camilo en los primeros años de su romance

La historia de Camilo y Evaluna empezó en 2014, cuando se conocieron en un evento en Colombia; en ese entonces solo se saludaron de forma cordial pues ambos tenían pareja. Al año siguiente, luego de que cada uno quedó soltero retomaron la comunicación a través de mensajes por Twitter, ahora conocida como X. Pasó más de un año y medio para que se pudieran encontrar y ver cara a cara. Camilo, como cualquier hombre enamorado recordó el look exacto que ella llevó en su primer encuentro: “Un vestidito y botas”, dijo. A lo que ella contestó que le parecía, ya a la distancia un atuendo muy extraño. “Siento que no se parecía a mí para nada”, reveló ella, aunque su esposo subrayó: “No se paraece a ti hoy, pero se parecía mucho a ese momento donde te gustaba estar con vestiditos y botas de vaquera”.

©@evaluna



Evaluna y Camilo en 2016

Los cantantes también hablaron de su primera cita, la cual se dio en Bogotá, Colombia. Camilo contó que llevó a Evaluna a un restaurante de sushi. Por su parte, ella detalló que él fue todo un caballero, pues se hizo cargo de la cuenta. “¡Con plata de mi hermana!”, compartió entre risas. “Yo le dije, ‘oye pásame plata que voy a invitar a Evaluna a almorzar’”, recordó el cantante, quien por esa época recién empezaba su carrera como cantante.

©@manuelitae



Camilo Echeverry con su hermana mayor

Su compromiso fue como de película

Luego de cinco años de novios, en los que a veces pasaron largas temporadas lejos el uno del otro, Camilo y Evaluna se dieron el ‘sí, acepto’ en una romántica celebración el 8 de febrero de 2020. Pero, ¿cómo fue su compromiso? En la dinámica de preguntas y respuestas, Evaluna contó el detalle tan especial que Camilo preparó para ella, el cual requirió de toda una producción.

“Esto fue fantástico, me contrataron para ser host de un evento, de un lanzamiento una película animada. Fuimos al cine y todo, y yo tenía que hacer entrevistas a todo el mundo. Invité a toda mi familia y yo misma invité a Camilo”, recordó. “Pasé semanas estudiando las preguntas y cuando llegamos, me senté a ver la película y era una película animada que Camilo me hizo a mí de dos personajitos, y al final me pide que sea su esposa. Fue muy hermoso, fue muy bello, no me lo esperaba”, reveló la cantante de 26 años.

