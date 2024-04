8 Maneras de fomentar la creatividad en casa

En un mundo donde cada vez existen más estímulos, se vuelve fundamental encontrar espacios de paz y tranquilidad donde los niños puedan jugar y explorar, permitiéndoles así expandir su creatividad. La decoración de nuestro hogar desempeña un papel fundamental en este proceso de desarrollo. Por eso, queremos dejarte 8 ideas para fomentar el desarrollo creativo en nuestros hijos desde casa.

Mundos fantásticos

Fomentar la lectura desde temprana edad puede tener múltiples beneficios para tus hijos. Puedes comenzar leyéndoles un cuento antes de dormir para que poco a poco sean ellos quienes tomen la iniciativa de encontrar sus propios gustos literarios. La lectura permite a los más pequeños conectarse de mejor manera con su entorno, así que comenzar con una pequeña biblioteca no solo será un gesto decorativo sino uno que ayude a su desarrollo.

Todo un artista

Pocas cosas le gustan más a los niños que pintar todo lo que hay a su alrededor. Si quieres dejar que tus hijos desarrollen su imaginación, integra murales o pizarrones en las paredes para que exploren su creatividad con libertad sin preocupaciones por manchas o suciedad.

Lugar feliz

De acuerdo con expertos, el suelo es un lugar muy importante para el desarrollo de los niños y más, si aún no caminan. Por ello, siempre es recomendable adecuar espacios cómodos para que puedan jugar sin lastimarse. Integra alfombras en diferentes materiales y texturas para que los más pequeños sientan la confianza de explorar el mundo desde otras perspectivas.

Contacto natural

La conexión con la naturaleza tiene muchos beneficios para nuestros hijos. Desde el desarrollo de la empatía hasta el sentido de la responsabilidad, las actividades al aire libre siempre serán la mejor opción. Fomenta este contacto con tardes dedicadas a jugar en el parque o jardín, incluso puedes crear un pequeño huerto en casa.

©@maluma



El contacto con la naturaleza y animales puede ayudar a los niños a desarrollar su inteligencia emocional.

Espacios serenos

Aunque los niños son naturalmente muy activos y sociales, es verdad que necesitan de tiempo a solas para reflexionar y practicar la introspección. Acondiciona pequeños espacios dentro de su habitación que irradien paz y tranquilidad. Un sillón pequeño o un puff pueden ser los elementos ideales para ofrecer calma y seguridad cuando más lo necesitan.

Viaje por el mundo

No existe tema más interesante para los niños que los países que no han visitado y las ciudades que no han explorado. Para incentivar la imaginación y el aprendizaje, coloca elementos didácticos en su habitación que le ayuden a saciar su curiosidad y entender el mundo que los rodea. Prueba con un globo terráqueo o con mapas interactivos; estas actividades le demostrarán que aprender, sí puede ser divertido.

Juego incomparable

Los niños son felices mientras juegan. Pasar un tiempo significativo del día jugando puede traer diversos beneficios para su salud y desarrollo. Desde fortalecer vínculos emocionales y afectivos hasta mejorar su capacidad para planificar, organizar y relacionarse, el juego enriquece el cerebro y el cuerpo de los más pequeños. Integra una resbaladilla junto a su cama o un tepee en la sala. ¡El que no se divierte, pierde!

©@Shaymitchell



Fortalece el vínculo con tus hijos mediante el juego.

Ambiente musical

De acuerdo con los expertos, la música es un elemento fundamental en la educación infantil. Además de promover el desarrollo cognitivo, emocional, lingüístico y motor de los niños, rodearlos con instrumentos musicales o percusiones caseras, puede favorecer su creatividad, imaginación y aprendizaje. Crea un palo de lluvia en casa con un tubo de cartón. Procede a rellenarlo con un poco de arroz o lentejas, séllalo con cinta ¡y voilà!