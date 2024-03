Camilo revela que Evaluna tendrá un parto natural para recibir a su segundo hijo, Amaranto

A unos meses de dar la bienvenida a su segundo hijo, Camilo y Evaluna preparan todo para hacer de ese momento uno de los más especiales, lejos de cualquier protocolo tradicional que implique una hospitalización. Tanto él como su esposa están decididos a recibir a su bebé en casa, tal cual ocurrió con la pequeña Índigo, quien nació en la cama de su habitación mientras la cantante y actriz era asistida por una partera y una dula sin ningún tipo de anestesia. Ahora, todo está listo para la llegada de Amaranto, nombre elegido para el nuevo integrante de la familia, de quien no conocen el sexo aún, pues también desean que eso sea sorpresa.

Camilo contó que Evaluna desea tener a su hijo en casa.

Camilo estudia para asistir el parto

Conmovido, Camilo habló como pocas veces de ese momento en el que nació su hija Índigo, y aunque fue testigo de ese momento, asegura no haberse involucrado del todo por su falta de conocimiento sobre el tema. Sin embargo, la próxima llegada de Amaranto será distinta para él, pues ha tomado la decisión de prepararse para ser parte activa en el parto natural de su esposa. “En el parto de índigo yo fui una especie de acompañante activo, pero no tenía el conocimiento para asistir activamente. Quisiera recibir yo a Amaranto, es complejo, parece que es: ‘Pon las manos’, no, esto todo un asunto…”, dijo en una charla concedida al canal de YouTube del entrevistador boricua conocido como el Molusco.

En la plática, Camilo además contó que Evaluna está pendiente de su proceso de aprendizaje, instante en el que reiteró su gran admiración por ella. “Mi esposa me tiene ahí estudiando para poder ayudarla. Mi esposa es lo máximo, es la mujer más virtuosa del mundo, fantástica. Ella es todo…”. El cantante además fue puntual al confirmar el sitio en el que ambos esperan que su hijo pueda nacer. “Lo vamos a tener en la casa, eso es lo que quiere Evaluna, índigo nació en la casa también…”, explicó.

Camilo asegura que ya estudia para asistir el parto de Evaluna.

El recuerdo de la llegada de Índigo

El debut como papás de Camilo y Evaluna quedó marcado por las condiciones en que sucedió ese momento. Índigo nació en la cama de su casa, en medio de una gran celebración familiar que sentó un precedente para los esposos. “Ese parto fue hermoso, fue uno de mis días favoritos de mi vida, yo sentí que duró como un año porque era muy complicado, empieza siendo una cosa y con el pasar de las horas termina siendo miles de cosas, tú sientes que es todo un proceso de caer de rodillas frente a la inevitabilidad de lo que está por pasar…”, explicó.

El cantante contó cómo se dio la llegada de Índigo.

Camilo además recordó la actitud de su esposa ante el anuncio de su primer embarazo, un camino recorrido colmado de grandes expectativas. “Cuando quedó en embarazo dijo: ‘Yo jamás viviría un parto que no fuera así en la casa’, qué momento hermoso fue, cocinamos…”, reveló, recordando que con la elaboración de un pastel celebraron así también el cumpleaños 0 de su primogénita.

