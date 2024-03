En medio de su segundo embarazo, Evaluna Montaner revela su curioso antojo

Luego de que nuestra revista hermana ¡HOLA! España diera a conocer el segundo embarazo de Evaluna Montaner, ella y su esposo Camilo Echeverry confirmaron la buena nueva en sus redes sociales, revelando además que su bebé llevará por nombre Amaranto. Hasta ahora se desconoce si será un niño o una niña, pero mientras se conoce este y otros pormenores sobre el nuevo integrante de ‘La Tribu’, la joven intérprete ha revelado un curioso detalles de su dulce espera: sus antojos.

©@camilo



La pareja está emocionada con la próxima llegada de Amaranto.

Cercana siempre con sus seguidores, Evaluna tomó sus historias de Instagram para compartir un vistazo desde la cotidianidad de su hogar. En un breve video, la hija de Ricardo Montaner mostró sus dotes de cocinera y reveló que estaba preparando unos deliciosos waffles para empezar el día.

“Pan de yuca waffles es lo que más quiero desayunar últimamente. ¡Buen día!”, escribió la intérprete, quien no salió a cuadro en el videoclip. El hecho de que mencionara que su gusto por comer este alimento se había intensificado de un tiempo a la fecha, fue interpretado por muchos como un antojo de embarazada.

©@evaluna



Evaluna reveló uno de sus antojos de emabarazada.

La intérprete de 26 años no ha revelado muchos detalles sobre los síntomas que ha presentado hasta el momento en su dulce espera. Lo que sí ha dejado ver en sus redes sociales es que está disfrutando la comida. Hace unos días ella y Camilo compartieron con el mexiano Rob Grill un momento en la cocina, el cual concluyó con la degustación de unos ricos tacos de camarón.

¿Cómo llevó Evaluna su primer embarazo?

En octubre de 2021, cuando estaba esperando a su primogénita Índigo, Evaluna reveló haberla pasado un poco más por los síntomas del embarazo. “(Fue) horrible. Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre”, confesó entonces a Infobae. “Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”, detalló.

©@camilo



Camilo y Evaluna se convertirán en padres de dos.

Lo más curioso de todo es que no solo ella tuvo síntomas, pues también el colombiano presentó algunos. “Nos enteramos que Evaluna estaba embarazada porque, en Santiago de Compostela, alguien se mareó. Ustedes dirán, Evaluna... ¡No! Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”, contó la actriz en noviembre de 2021 en el programa A Day In The Live, detallando que en aquel momento se encontraban en Santiago de Compostela, España.

“En inglés se llama sympathetic pregnancy y es que los síntomas de una mujer embarazada también, de alguna manera, los presenta el hombre”, explicó Camilo.

