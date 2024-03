Camilo revela cómo él y Evaluna enfrentan las críticas por el nombre elegido para su bebé, Amaranto

Camilo y Evaluna viven un momento muy especial como matrimonio, preparados para la próxima llegada de su segundo bebé. Felices por esta dicha, han tomado algunas decisiones a lo largo de la dulce espera, como la elección del nombre del nuevo integrante de la familia, quien será llamado Amaranto, aunque aún no se sabe si será niño o niña. Como era de esperarse, la reacción de quienes han seguido de cerca su historia de amor fue inmediata, lanzando algunas opiniones y cuestionamientos en torno al nombre, una situación a la que el cantante ha dado respuesta en una de sus recientes entrevistas.

Camilo y Evaluna se preparan para la llegada de su segundo hijo.

La postura de Camilo y Evaluna ante las críticas

Los cantantes, quienes recientemente celebraron un año más de casados, han sido claros con la idea de seguir adelante sin tomar en cuenta las críticas. Por tal motivo, Camilo y Evaluna actuaron con firmeza tras dar a conocer públicamente que su hijo se llamaría Amaranto. “Yo ya sabía, vamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto y no vamos a leer los comentarios, no los vamos a leer porque la gente nos va a tirar piedras, porque se llama Amaranto, ¿por qué no se llama Amaranto o Amaranta? y ¿por qué va a nacer en la casa y por qué no la llevan a un hospital?, ¿por qué no le ponen a Evaluna anestesia?, si ella no quiere…”, explicó durante la charla concedida al canal de YouTube del reconocido presentador puertorriqueño Molusco, para su canal, Molusco TV.

Dada su posición como figuras públicas, Camilo tiene presente el camino que debe seguir para no permitir que los señalamientos y las críticas de terceras personas afecten su tranquilidad, por lo que está dispuesto a trabajar en ello de una vez por todas. “Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas y todo bien que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mi interioridad cuando pasan todas esas cosas, porque las veces en las que yo sí he dejado que esos tomates me peguen en la cara yo he perdido muchos días de paz y eso no te lo devuelve nunca nadie…”, dijo en la plática.

Camilo contó que él y Evaluna han decidido ignorar las críticas tras la elección del nombre de Amaranto.

¿Por qué llamarán Amaranto a su bebé?

En su charla, Camilo además habló de la razón por la cual Amaranto fue elegido por ellos como el nombre ideal para su bebé, una palabra con un significado profundo, según explica el cantante. “Amaranto es una planta, es un color como el índigo. Amaranto es una planta que en algunas culturas ancestrales se hablaba de una leyenda de que en un monte había una planta que siempre estaba florecida, pero como nadie podía subir porque era muy alto, nadie cuidaba de ella, era como siempre florecida, la que nunca marchita, la vida eterna, era la idea del amaranto, me gustó eso, es como aquella planta que requiere de ningún cuidado exterior para estar absolutamente florecida, el color es fantástico, es como si fuera un coral…”, dijo visiblemente entusiasmado.

Camilo y Evaluna no han revaldo aún el sexo de su bebé.

Fue a principios de febrero cuando se dio a conocer, a través de nuestra publicación hermana, ¡HOLA! España, que Camilo y Evaluna se encontraban en la dulce espera de su segundo bebé. Días después la pareja confirmó la noticia y reveló que Amaranto sería el nombre para el nuevo integrante de la familia, del que conocerán el sexo hasta el día de su nacimiento, tal cual ocurrió con su hija Índigo.

