Evaluna abre su corazón y nos revela el difícil momento que la llevó a buscar ayuda psicológica

En ese sentido, ¿qué tema ha sido complicado para ti de enfrentar?

Algo que a mí me afectaba muchísimo y he logrado superar un poco es todo el tema de las redes sociales y todo lo que me dicen en las redes sociales. Eso es algo que al principio, la verdad, me tenía muy mal. Gracias al tener acompañamiento y gente alrededor mío, que también que tiene acompañamiento, que sabe del tema, como mi familia, mis amigos, Camilo, siento que eso me ayudó muchísimo a ya estar del otro lado y ver más todas las cosas bonitas que pasan en las redes sociales. Para mí ese tema si llegó a ser en un momento muy fuerte.