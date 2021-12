Camilo confiesa a Evaluna las cosas a las que no renunciará cuando nazca Índigo

A lo largo de las dos temporadas de su podcast En la Sala (Amazon Original), Evaluna Montaner ha recibido a varios famosos, pero en el episodio más reciente, la cantante tuvo una visita muy especial: la de su esposo, Camilo Echeverry. El intérprete de Vida de Rico se sentó a conversar de diversos temas, como su matrimonio, la forma en la que educará a su hijo, el embarazo de Evaluna y varias cosas más, como las cosas que él no dejará de hacer una vez que llegue el bebé a sus vidas.

‘En la Sala’ de Evaluna está en su segunda temporada

Gra parte de la conversación se centró en cómo serían en su rol de padres, y la forma en la que quieren que su hijo o hija vea el mundo. La hija menor de Ricardo Montaner le preguntó a Camilo si estaría dispuesto a renunciar a algunas cosas cuando llegue su bebé o si cambiaría algunas cosas de su persona. El intérprete de 27 años respondió sin titubear que no dejaría de lado su tiempo a solas y explicó sus razones.

“(No renunciaría a ) mi tiempo conmigo mismo, mi tiempo con Dios. Todo mundo me dice ‘ah ya vas a ver...’, pero yo no puedo desintegrarme yo, para que mis hijos se integran. Tiempo de creatividad, no voy a renunciar a eso; nunca no voy a renunciar a eso”, indicó. “Por más romántico que suene eso de que tú renuncies a tu vida por la vida del otro, creo que eso no es lo más sano, para nada”.

Evaluna presumió hace poco su pancita en bikini

Echeverry asegurpo que, a pesar de que no es un padre experimentado, sabe que renunciar a tus pasiones por los hijos no es lo más acertado para ambas partes. “Es más, para que mis hijos tengan una vida tremenda y feliz y que tengan un papá que los va a amar y que va a estar ahí para ellos para siempre, voy a invertir en mí mismo”.