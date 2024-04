Junto a mamá y papá, Ford Liam, hijo de Pamela Silva, cautiva con un concierto de primavera

Ha sido una semana llena de eventos emocionantes para Ford Liam, el hijo de Pamela Silva y Jordan Siberry. El pequeño inició la semana con el festejo de su cuarto cumpleaños, y celebró en la escuela acompañado de mamá y papá, quienes acudieron al salón de clases para un festejo en el que leyeron un cuento a sus compañeritos. Y para cerrar la semana, Ford tuvo un concierto muy especial en el colegio, a donde acudió personificado como un adorable granjero.

Con jeans de jareta, botas cafés y playera blanca, Liam estaba listo para este concierto en su escuela, en donde las profesoras ambientaron con paja para la diversión de los pequeños. Liam estaba listo para este día en el que, una vez más, papá y mamá lo acompañaron. Además de estar junto a él en una de las actividades tan divertidas de su curso, Pamela y Jordan posaron con el pequeño para un nuevo retrato familiar, pues aunque no viven juntos, la convivencia entre los tres es bastante cercana y de lo más amena.

Rosario Rodríguez, madre de la presentadora de Primer Impacto, también acudió a este concierto primaveral en el que su nieto demostró que le gusta cantar. Contenta por vivir estas experiencias con el pequeño, también se sumó a las fotos del recuerdo y, con un fuerte abrazo, dejó ver un poco de ese inmenso cariño que tiene por su adorado nieto.

Ford Liam, un pequeño emocionado con el canto

El evento escolar consistía en un concierto primaveral, por lo que Ford Liam tenía que interpretar una canción con la temática de granja, tal como su outfit nos anticipaba. Para que los fans y seguidores de Pamela y su hijo no se quedaran con las ganas de escucharlo cantar, la feliz mamá compartió un poco de Down on Grandpa’s Farm, el tema que su hijo aprendió de memoria para esta divertida actividad.

Loading the player...

Además de sus experiencias en la escuela, Ford Liam también es un entusiasta de las artes marciales, tal como su mamá. El pequeño practica Jiu Jitsu y lo hace con mucha emoción, un deporte que lo tiene muy entretenido y en el que va avanzado con los consejos y experiencia de mami.