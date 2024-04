José Ron celebra el reencuentro con su ex, Ariadne Díaz, y envía un mensaje a Marcus Ornellas

Luego de varios años, José Ron y Ariadne Díaz, quienes fueron pareja en el pasado, volvieron a reencontrase para ser los protagonistas de la nueva telenovela de Televisa titulada Papás Por Conveniencia, de la productora Rosy Ocampo. Más allá de las diferencias por las que concluyeron su noviazgo durante ese tiempo, hoy conservan una gran amistad de la cual se sienten muy orgullosos. De hecho, Ron ha hablado al respecto durante el arranque de grabaciones del melodrama, haciendo especial énfasis en la cordialidad que prevalece entre él y Marcus Ornellas, el prometido de Ariadne, a quien además envió un sincero mensaje en medio de su charla con los medios.

José Ron envía un mensaje a Marcus

Amable como suele ser con los medios de comunicación, Ron se tomó unos minutos para hablar de su sentir ante la llegada de esta gran oportunidad en Televisa. Sin embargo, no pudo evitar que los reporteros le preguntaran sobre Marcus Ornellas, la actual pareja de su exnovia Ariadne. El actor además recordó la grata coincidencia que tuvo en algún momento con los actores. “Fuimos vecinos, exactamente, literal, enfrente estaban ellos y ahí me encontraba yo también a Marcus, los saludaba, muy normal todo…”, dijo sonriente el galán de la pantalla chica, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

Al ser claro con su postura, Ron también aprovechó para destacar el talento actoral de Marcus, a quien envió un mensaje en caso de que lograra ver la entrevista. “Gracias, Marcus, si está viendo por ahí, le mando muchos saludos y aparte también él lleva un camino interesante, un buen recorrido y está padrísimo…”, explicó el intérprete. Mientras tanto, el actor está feliz de trazar un nuevo rumbo en su vida profesional, feliz de volver a trabajar con Ariadne. “Compartir otra vez el set con ella es muy especial, y creo que llegamos ahora con situaciones diferentes, más maduros y estar en el mismo barco…”, dijo para el programa Hoy.

Lo que ha dicho Marcus Ornellas de José Ron

En días pasados, Marcus Ornellas fue cuestionado por la prensa, espacio en el que expuso qué piensa del reencuentro entre su prometida Ariadne con su exnovio José Ron. A pregunta expresa de si se encontraba celoso por esta situación, dijo: “Cero celoso, Ron es amigo, fuimos vecinos, nada qué ver… La verdad es que nosotros no, somos amigos y a eso nos dedicamos, somos actores…”, contó en una entrevista concedida a las cámaras del programa televisivo Hoy. Marcus también puso de frente el profesionalismo con el que él y Ariadne asumen cada reto profesional. “Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, no pasa nada…”, apuntó.

¿Cómo asume Ariadne el reencuentro con su ex?

Para Ariadne Díaz se trata de una gran oportunidad el hecho de volver a las pantallas de Televisa con esta historia. Así mismo, asume con total madurez la situación de trabajar con su ex, quien es un gran amigo. Debido a ello, sabe que los rumores que pudieran surgir a raíz de este encuentro no son algo que pudiera robarle la tranquilidad. “Marcus y yo estamos bien con eso, lo que se diga ahora sí que rating. Podría ser una cosa muy complicada si no tuviéramos la relación que tenemos…”, dijo.