Los primeros vistazos del regreso de Ariadne Díaz y José Ron como pareja en la ficción

Después de más de 11 años de haber trabajado juntos en La mujer del vendaval -época en la que la que sostuvieron un romance- Ariadne Díaz y José Ron se reencuentran para protagonizar la nueva producción de Rosy Ocampo, Papás por conveniencia. Hace unas horas, se publicaron los primeros vistazos de los actores como pareja en la ficción. A través de Instagram compartieron algunas imágenes captadas durante el primer día de grabaciones de esta historia, llamó la atención la reacción de Marcus Ornellas, parejas de la actriz, a estas imágenes.

Los actores arrancaron las grabaciones de ‘Papás por convenciencia’ este 8 de abril

El esperado reencuentro de los actores

Rosy Ocampo decidió que este 8 de abril, día en que ocurrió el eclipse de solar, sería la fecha en la que arrancarían las grabaciones de esta telenovela que también marca el gran regreso de José Ron a los melodramas, después de un descanso de tres años: “Primer día de grabación de Papás por conveniencia. Juntos en una nueva aventura, qué padre volver a coincidir. Dios con nosotros. Gracias Rosy Ocampo por este proyecto tan lindo”, fue el texto que Ariadne y José Ron utilizaron para realizar esta publicación conjunta.

La reacción de Marcus

En la imagen, los actores compartieron detalles de sus personajes y mostraron la gran química que existe entre ellos. El regreso de los actores como pareja en la ficción, ha provocado gran revuelo en redes sociales donde Marcus Ornellas, prometido de Ariadne Díaz y padre de su hijo Diego, ya reacconó. Tal como lo había revelado hace unos días, el brasileño tiene muy claro que es parte de la profesión y les deseó lo mejor: “Mucho éxito. Les va a ir increíble”, escribió el actor.

Llamó la atención la reacción de Marcus Ornellas al reencuentro de los exnovios

Recientemente, Ariadne Díaz y Marcus Ornellas hablaron en entrevista para el programa Hoy sobre esta situación. Dando lecciones de madurez, el brasileño reveló que José Ron, es cercano a la familia: “Cero celoso, Ron es amigo, somos vecinos, nada qué ver. Somos amigos y a eso nos dedicamos. Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo y no pasa nada”. Por su parte, Ariadne dijo: “Podría ser una cosa muy complicada si no tuviéramos la relación que tenemos, si Marcus no estuviera cómodo con eso, ni siquiera le entraba, pero no es el caso. El que tenga problemas con esas cosas o que no sea actor o que no tenga una pareja actor o actriz, porque si no la va a pasar muy mal”, explicó.

El claquetazo de inicio

Después de su primer día de grabaciones, Ariadne Díaz tomó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidores cómo fue el arranque de este proyecto: “No saben qué felicidad, por fin, después de tantos meses de que me invitó Rosy Ocampo a este proyecto, de estar leyendo, de estar estudiando, de estar en talleres, por fin, hoy fue nuestro primer día de llamado. No saben el súper elenco, qué padre trabajar con pura gente querida y que conozco. Este es mi cuarto proyecto bajo la producción de Rosy Ocampo. Estoy muy contenta, nos fue muy, muy bien”, comentó la actriz.