Por primera vez, José Ron habla del próximo reencuentro en televisión con su ex, Ariadne Díaz

En días pasados, la noticia del reencuentro en televisión de Ariadne Díaz y José Ron fue confirmada por la productora televisiva Rosy Ocampo, quien fichó a los actores para ser protagonistas de su nueva telenovela, titulada Papás por Convivencia. El anuncio cobró relevancia, pues una década atrás los intérpretes conformaron una de las parejas más populares del espectáculo, y aunque su rompimiento fue inevitable, la relación de amistad entre ellos ha prevalecido. Luego de que Ariadne se pronunciara en una reciente entrevista sobre trabajar con su exnovio, ahora es Ron quien, por primera vez, revela cómo se siente, ante este nuevo reto que tiene a ambos muy entusiasmados.

José Ron y Ariadne Díaz se reencontrarán en pantalla después de diez años.

José Ron sobre volver a trabajar con Ariadne

Abierto como suele ser en sus charlas con la prensa, Ron habló de cómo va todo camino a su reencuentro televisivo con Ariadne, asumiendo la situación con total madurez y profesionalismo. De hecho, han trabajado estos días para que todo fluya de la mejor manera, según contó. “Los dos contentos por el proyecto. Claro, hemos hablado por teléfono, ayer nos vimos en un taller ahí con Benjamín Cano, con los personajes, platicando de cómo vemos la historia, cómo veo yo su personaje, ella al mío…”, dijo el galán de melodramas en una entrevista concedida a Televisa Espectáculos.

Más allá de la conversación a la que pueda dar pie este reencuentro en pantalla, Ron asegura sentirse bien por esta oportunidad de trabajo, también por el tiempo que ha transcurrido desde que él y Ariadne no lograban coincidir en los sets de grabación. “Aquí la idea es sumar, poner de nuestra parte. Yo estoy muy emocionado, muy contento de volver a trabajar con ella porque trabajamos hace trece años con La Mujer del Vendaval, pero contento y emocionado…”, explicó el actor, quien se mantiene muy activo y enfocado en sus proyectos profesionales, así como lo ha hecho en la música con su agrupación llamada Koktel.

José Ron dijo que ha conversado con Ariadne sobre este nuevo reto.

¿Qué ha dicho Ariadne de reencontrarse con Ron?

De igual manera en que José Ron asumió el hecho de volver trabajar con Ariadne, la actriz se ha pronunciado al ser cuestionada, haciendo evidente que por encima de cualquier circunstancia pasada, está el profesionalismo y su pasión por los escenarios. De hecho, reiteró el apoyo que ha recibido de su prometido y papá de su hijo, Marcus Ornellas. “Marcus y yo estamos bien con eso, lo que se diga ahora sí que rating. Podría ser una cosa muy complicada si no tuviéramos la relación que tenemos…”, explicó la intérprete a las cámaras del programa Hoy.

Ron y Ariadne mantienen una amistad de años.

Para no dejar lugar a dudas, Ariadne puso en alto la confianza que prevalece al interior de su relación, pues Marcus siempre la ha respaldado en todos los sentidos. Así mismo, ella se siente plena por volver a las pantallas en esta historia. “Si Marcus no estuviera cómodo con eso yo ni siquiera le entraba, pero no es el caso. Más bien yo lo veo como: ‘Qué padre’…”, dijo la actriz, que ha sido muy selectiva para elegir proyectos televisivos a lo largo de los años, siempre apostando por propuestas que se acoplen a lo que desea.

