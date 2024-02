¡Juntos otra vez! Ariadne Díaz y José Ron protagonizarán una nueva telenovela

Una de las ex parejas del espectáculo muy conocida entre el público mexicano fue la que conformaron Ariadne Díaz y José Ron. Precisamente, los actores lograron enamorarse gracias a su participación en la telenovela de Televisa, La Mujer del Vendaval, del año 2012, y aunque lo suyo no logró prosperar, el fin de su romance se dio en los mejores términos. A más de una década de ese acontecimiento que marcó un antes y un después en sus vidas, los exnovios volverán a trabajar juntos en un melodrama, y esta vez lo harán de la mano de la productora Rosy Ocampo, quien ya prepara una historia que llevará por nombre Papás por Conveniencia, un proyecto que sin duda los tiene muy enamorados.

Ariadne Díaz dijo estar emocionada por esta nueva aventura televisiva.

El anuncio oficial de esta nueva aventura televisiva lo dio a conocer Ocampo, quien se encuentra feliz por reunir a la expareja en esta producción que promete cautivar al público televidente, tal como ha ocurrido con sus pasadas entregas, Vencer el Miedo, Vencer el Desamor, Vencer la Culpa, Vencer el Pasado y Vencer la Ausencia. “Quería platicarles que estoy emocionada porque ya tenemos a los protagonistas de Papás por Conveniencia, ellos son Ariadne Díaz y José Ron, que a partir de junio estarán en esta historia original por Las Estrellas”, dijo la reconocida productora en un mensaje videograbado.

La emoción de Ariadne y Ron por volver a coincidir

Orgullosa de la grata relación de amistad con su expareja, Ariadne Díaz celebró su regreso a la pantalla chica con esta historia. La actriz se mostró agradecida por esta nueva etapa en su vida profesional. “¡Qué emoción! Gracias @rosyocampooficial, sabes cuánto te quiero y cuánto me gusta trabajar contigo y tu equipo, sin duda contigo y de la mano de @joseron3 este proyecto va a ser una aventura increíble que el público va a disfrutar muchísimo”, escribió la actriz en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

José Ron expresó su emoción por volver a trabajar con Ariadne después de varios años.

Del mismo modo, José Ron expresó su emoción ante este nuevo reto, el cual lo reúne con Ariadne en la televisión después de varios años, feliz del lazo de amistad inquebrantable que ha forjado con ella. “Muchos años después y con una gran historia en nuestras manos. Aquí vamos mi Ari”, dijo el actor al replicar la publicación de Ariadne en sus historias de Instagram. De esta manera, los actores escriben nuevas páginas en su vida profesional, dando muestra de la madurez con la que han podido dirigir sus vidas desde que ocurriera su mediática ruptura, un tema que han tratado con respeto en ocasiones anteriores y, sobre todo, con mucha reserva.

¿Por qué se dio el fin de su noviazgo en el pasado?

Anteriormente, Ariadne habló a corazón abierto de las razones por las cuales acabó su romance con José Ron, un episodio del que surgieron varias versiones, aunque la actriz fue contundente al explicar el único motivo que los llevó a separarse. “Se dijo que había una tercera y luego yo regresé y entonces creo que él lloró en una rueda de prensa, y entonces dijeron que yo le había roto el corazón. No pasó nada, nos aburrimos. Lo que pasa es que no vende decir: ‘Cortaron porque se aburrieron’. Vende decir: ‘Cortaron porque se pusieron ochenta veces el cuerno o porque pasó algo terrible. Nos aburrimos, yo creo que sí… Yo me empecé a aburrir y honestamente yo creo que él también, entonces ya en un momento fue: ‘Chavo, bye’…”, dijo la intérprete en entrevista con Aurora Valle para el canal Tlnovelas.

