Así fueron los vestidos de novia que Silvia Tcherassi diseñó para la boda de Mariel Salazar y su hijo Mauricio

Mariel, ¿cómo llevaron el proceso creativo? ¿Qué aportó cada una al vestido?

MS: Creo que se puede decir que es un proceso único, no conozco a nadie que su suegra le haya hecho su vestido de novia, platicamos mucho sobre las visiones que cada una tenía y así fueron surgiendo algunas ideas. Lo primero fue elegir la tela, Silvia me mostró unos tejidos de alta costura increíbles y confié mucho en ella pues es quien tiene la visión para imaginarse cómo va a quedar un vestido. Seleccionamos algunas y una vez teniendo las muestras en su atelier de Miami, se eligió una que sirviera de base para crear algo original y único con bordados y apliques. También tuve la fortuna de que Vera estuviera junto con nosotras en todo el proceso, incluso ella misma me sostuvo flor por flor en el pecho para elegir donde irían, también Sofi, en quien confío a ciegas, estuvo presente.