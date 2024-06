Juntos en España, Camilo y Evaluna revelan la historia detrás del nombre de su bebé

El gran día está cada vez más cerca para Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, pues pronto su familia recibirá a su nuevo integrante. La joven pareja, que en febrero confirmó su dulce espera, viajó recientemente a España, país al que le guardan un especial cariño. Los cantantes concedieron una entrevista televisiva en la que hablaron del embarazo y además revelaron la curiosa historia detrás del nombre que eligieron para su segundo bebé: Amaranto.

©@elhormigueo



Evaluna y Camilo estuvieron en el programa español ‘El Hormiguero’.

Evaluna y Camilo se presentaron en el programa El Hormiguero (Antena3), donde además de cantar un fragmento de su tema Plis, hablaron de la feliz etapa que están transitando a nivel personal. “(Estoy) de siete meses y piquito, creo”, dijo Evaluna refiriéndose al avance de su embarazo luego de que el anfitrión Pablo Motos bromeara sobre su crecido baby bump.

En la charla, pareja reafirmó su postura de esperar hasta el último momento a descubrir si su bebé es niño o niña. “Odio los spoilers. Queremos esperar hasta el día que nazca para saber todos los detalles”, expresó la intérprete de 26 años. Anteriormente Evaluna sorprendió a sus seguidores al revelar que, cuando estaba esperando a Índigo, su primogénita, no se realizó ecografías ni otras pruebas ginecológicas, pues prefirió vivir esta etapa guiada por su fe.

Si bien los cantantes han preferido ser pacientes para averiguar el sexo de su bebé, en lo que respecta al nombre ya lo tienen más que definido. Camilo y Evaluna sorprendieron hace tiempo a sus seguidores al revelar que su retoño se llamará Amaranto. Este nombre unisex llegó a la pareja curiosamente cuando se encontraba en España en una visita previa, concretamente cuando se preparaban para regresar a Miami. Sin embargo, en aquel momento ella ni siquiera estaba embarazada.

“Tenemos una lista de nombres larguísima, pero nunca la hemos usado”, dijo entre risas el colombiano antes de contar la interesante historia mitológica que los cautivó y los convenció de que Amaranto debía ser el nombre de unos de sus retoños. “Era una planta que había en un monte y nadie cuidaba, pero estaba siempre florecida, inmortal. Nos gustó mucho ese significado”, comentó, admitiendo que el color de la flor también los atrapó. “Tenemos la casa pintada en los colores índigo y amaranto”.

©@elhormigueo



Evaluna y Camilo contaron que sus dos bebés fueron concebidos en España.

La razón detrás de su cariño especial a España

Evaluna contó además que España es un país al que ella y su esposo aprecian mucho, y no solo por el cálido recibimiento que han recibido del público ahí, sino porque ha sido ahí que las dos veces ha quedado embarazada. “España es una tierra muy fértil”, dijo con sentido del humor. “Hicimos el cálculo y no solo no hay duda de que son de España, sino que sabemos que son andaluces y tengo una teoría, el tomate de Huelva”, agregó simpático el intérprete de Vida De Rico.

El cantante de 30 años se dijo muy afortunado de haber podido materializar su sueño de ser padre de la mano de Evaluna, desafiando los pronósticos que apuntaban a que ella no podría quedar embarazada. “Los médicos le dijeron que por un problema médico no podría ser madre, pero ella no lo aceptó... Creemos en el poder de la intención y de la oración. Teníamos un diario en el que escribíamos todos los días y orábamos por su fertilidad”, recordó.