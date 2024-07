Daniel Sarcos, tajante, aclara la polémica en redes por su hijo, Daniel Alejandro

Aunque Daniel Sarcos sabe que en las publicaciones en las redes sociales siempre se topará con comentarios que no están a favor de su contenido, esta vez las cosas sobrepasaron su paciencia. Decidido a poner un alto, el presentador venezolano se dirigió a quienes lo criticaron luego de que publicara un video desde Disneyland, en el que hizo una mención publicitaria mientras llevaba a su hijo de cinco años, Daniel Alejandro, en un cochecito.

Las personas lo cuestionaron por no dejar que el niño caminara solo, tachándolo de extremista al empujarlo como si fuera un bebé. Cansado de ese tipo de críticas, Sarcos compartió un nuevo video en el que, tajante, se defendió de ese tipo de opiniones. "Quienes me conocen y me siguen saben que no soy de estar haciendo aclaratorias a cada ratico, pero voy a hacer un alto porque estoy asombrado del odio y de la manera tan déspota, tan directa y descarada con la que la gente opina en las redes sociales", dijo la pareja de Alessandra Villegas desde su hogar, refiriéndose al post desde Disney.

"Mi hijo, Daniel Alejandro, tiene cinco añitos pero es bastante alto", dijo sobre 'El Churry', como se le conoce cariñosamente al pequeño desde que nació.

Daniel agregó: "Solamente hace falta visitar alguno de esos parques para que usted comprenda". Y es que, tal como otros padres de familia comentaron, no es cosa sencilla caminar tanto tiempo en el centro de atracciones, especialmente para niños pequeños que se cansan rápido. Eso sin sumar las condiciones climáticas que también serían un factor en el agotamiento de los infantes.

En su clip, Daniel también se refirió a las críticas de quienes vieron mal que promocionara un destino venezolano mientras paseaba por el parque, ubicado en Estados Unidos. "Es muy lógico, una de las conexiones que usted puede hacer posteriormente que llega a República Dominicana, puede ser a Miami, en Orlando; y si está en Orlando, puede ir a Disney", explicó.

Finalmente, agradeció tener entre sus seguidores a gente que lo quiere, que lo apoya y que "casi siempre está de acuerdo" con él.