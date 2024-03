Enérgico, Daniel Sarcos denuncia el mal uso de su voz e imagen: ‘Realmente estoy indignado’

A inicios de este mes, se dio a conocer que Jorge Ramos había sido víctima del mal uso de la inteligencia artificial, pues mediante ella habían ‘robado’ su voz para promover una campaña fraudulenta sin su permiso. Ahora ha sido otro conocido comunicador quien ha sido blanco de este tipo de prácticas, se trata de Daniel Sarcos. El conductor venezolano denunció públicamenente, y de manera enérgica, el uso indebido no solo de su voz, sino también de su imagen.

“No acostumbro hacer este tipo de aclaratorias, pero me veo forzado a hacerla”, expresó el presentador al inicio de un video que publicó en su cuenta de Instagram. “Hay un grupo de personas inescrupulosas que han utilizado la inteligencia artificial para unir algunas imágenes mías con un audio que simula mi voz, para promocionar una tal corporación que arregla y que sube el puntaje de su score crediticio en los Estados Unidos”, expuso.

“Quiero decirles que no tengo absolutamente nada que ver con esta gente, absolutamente nada”, aseguró y pidió ayuda a sus seguidores para denunciar estas publicaciones. “Ellos hacen su publicación a través de una página llamada @oplaics.usa”, detalló en el texto de su publicación. “Para que los denuncien como fraude, como spam y no sé cuántas otras cosas más pueden denunciarlo”, continuó en su video.

“Realmente estoy indignado de que esta gente utilice mi voz y mi imagen, aprovechándose de la inteligencia artificial para fraguar esta especie de estafa”, agregó Daniel, reiterando su llamado a denunciar este tipo de publicaciones. “Ayúdenme a que esto no siga pasando, porque no solamente me está pasando a mí, he visto un montón de colegas que están en incriminado en esta estafa, así que muchísimas gracias”, concluyó.

Otros famosos que han sido víctima del mal uso de su imagen

Así como Daniel Sarcos y Jorge Ramos, otras celebridades han reportado el uso no autorizado de su imagen y con fines cuestionables, y no necesariamente con ayuda de la inteligencia artificial. El pasado mes de enero Adamari López denunció que estaban usando fotografías suyas y un falso perfil de Facebook para ofrecer productos para bajar de peso.

“Hay una página web que les voy a estar mostrando, en donde al parecer quieren lucrarse de la gente vendiéndoles la idea de que yo estoy anunciando un producto”, expresó la presentadora. “Aquí está la página en donde pueden ver como si fuera mi Facebook en donde yo supuestamente contesto comentarios, pero esta página no es real. Esto es una página creada, un montaje. No se dejen engañar”, alertó.