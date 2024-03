Le ‘roban la voz’ a Jorge Ramos por medio de la Inteligencia Artificial

Jorge Ramos ha vuelto a ser víctima de la Inteligencia Artificial y en esta oportunidad le clonaron su voz para adherirla a una campaña fraudulenta de venta de unas pastillas. Fue la periodista Ayleen del Toro que por medio de un reportaje en Univision Noticias dio los detalles de esta desafortunada prática que es frecuentemente perpretrada por los piratas del Internet. En la reveladora investigación llevada a cabo por la periodista y su equipo de trabajo, se deja al descubierto que solo hacen falta 3 segundos para lograr el objetivo de los facinerosos en línea.

Jorge Ramos vuelve a ser víctima de la Inteligencia Artificial

Al igual que el hombre de prensa mexicano, otras personalidades también han pasado por lo mismo como es el caso del presidente Joe Biden, el papa Francisco, Taylor Swift, Adamari López, María Celetes Arrarás y la lista continúa. Pero volviendo al caso de la pareja de Chiquinquirá Delgado, esto fue lo que dijo al ser entrevistado sobre este tema.

El presentador de Al Punto se dio cuenta de la estafa por medio de sus amistades: “Yo juego fútbol los sábados y unos amigos llegaban y me empezaban a preguntar que si les podía dar unas pastillitas y entonces, yo creía que era una broma, y no les hacía caso, hasta que me metí en la internet y me di cuenta que, efectivamente, estaban usando mi imagen y mi voz para vender pastillas con sustancias químicas de marihuana”.

El problema con este tipo de fraude es que no existe manera de dar con el paradero de las personas que se esconden en el inmenso mundo de las redes sociales, tal y como lo afirma Ramos. “Es casi imposible dar con ellos”, fue su respuesta ante la pregunta de su colega al preguntarle sobre la opinión de sus abogados, que poco o nada pueden hacer para entablar acciones legales.

En el pasado, el comunicador de 65 años usó sus redes sociales para denunciar también el uso indebido y no autorizado de su nombre e imagen por un grupo de desalmados con el fin de obtener un beneficio económico a costa de personas que caen en el engaño.

“Hola, les escribo porque quiero advertirles sobre unos mensajes y comerciales FALSOS que usan ilegalmente mi nombre y mi imagen”, se lee en la primera parte de su mensaje. “En mi carrera periodística nunca he hecho comerciales. Estamos investigando quién está detrás de este fraude y tomar acciones legales si es necesario”, escribía en mayo del año pasado.

