Así que, al darse la relación entre ambos, prácticamente Jorge vio crecer a Carlota Valentina, convirtiéndose en una figura importante en su vida. El periodista la conoce desde que era una bebé y ahora en su etapa adolescente, pasan gratos momentos.

En El Break de las 7 Jorge contó a la propia ‘Chiqui’ que, ellas —la presentadora y su hija— eran su refugio tras las largas jornadas de trabajo y confesó su faceta más divertida.

“Me refugio en ti, me refugio en la casa, me refugio en Carlota –la hija de Chiqui—una niña maravillosa que me pone a bailar en las mañanas. La gente no sabe que en las mañanas Carlota me pone Billie Eilish, esta canción la de Bad Guy y me pone a bailar”.