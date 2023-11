‘Mis síntomas no son nada divertidos’, hija mayor de ‘Chiqui’ Delgado se confiesa sobre su enfermedad

Marielena Dávila, la hija mayor de Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila, se sinceró para hablar de un tema del cual pocas veces se pronuncia en sus redes. La actriz compartió con sus seguidores su actual estado de salud, tras presentar fatigas inexplicables. Como la propia Marielena lo compartió en 2017, fue diagnosticada a los 10 años con la enfermedad de Hashimoto (conocida también como Tiroiditis crónica), la cual causa hipotiroidismo y la ha llevado a modificar por completo su estilo de vida y aprender todos los días de esta.

©@chiqui_delgado



Chiquinquirá Delgado y su hija Marielena Dávila

A través de un par de historias en Instagram, la también modelo de 31 años reveló que desde hace un tiempo le invade una sensación de tremendo cansancio y que, para contrarrestar los efectos se hará unas transfusiones de vitaminas y minerales con la esperanza de recobrar su energía y que sus niveles se regularicen.

©@marielena



Marielena Dávila ha sido muy transparente con su enfermedad a lo largo de los años

“Hoy empecé mi día continuando mi camino de salud. Mi doctora me recomendó hacerme unas infusiones intravenosas de vitaminas y minerales. Tengo algunos niveles bien, otros no tan bien y mejorarlos con pastillas tomaría mucho tiempo. Con la infusión se acelera el proceso y estaré haciéndome varias en los próximos meses. Espero que corregir mis niveles ayude a explicar porque sigo con una fatiga que ha sido tan difícil de vencer. Les cuento como me voy sintiendo”, escribió.

©@marielena



Marielena Dávila, la hija de Chiqui Delgado, habló de su batalla contra la enfermedad que padece desde hace años

Además de ese post, Marielena habló cómo este padecimiento afecta su rutina diaria. “Aunque no lo diga tanto por aquí, siempre estoy intentando mejorar mi salud. Mis síntomas de hipotiroidismo no son nada divertidos, pero ya he vivido con ellos por 20 años”, indicó la joven artista. “Me ha tomado muchísimo tiempo encontrar soluciones que de verdad mejoren mis síntomas. Pero lo que sí sé, es que las mejorías que he conseguido siempre han llegado gracias a mi búsqueda implacable y mi absoluta terquedad en conseguir médicos que sí me escuchen”, señaló.

Además de esto, la actriz de series como 100 días para enamorarnos detalló que su salud se ha matenido gracias a su incansable energía por estudiar u aprender sobre su padecimiento. “También gran parte ha sido aprender y educamre acerca de mi condición. Estoy muy agradecida por todos los recursos que existen hoy en día para ello”.

©@marielena



Marielena Dávila ha luchado contra este padecimiento por años

Una de las primeras veces que Marielena habló de su condición fue en 2017, con un post en el que reveló la enfermedad que padecía, además de señalar que no había cura para esta. “Desde hace muchos años tengo una enfermedad que se llama Hashimotos.No hay cura, es de por vida y nadie sabe cuál es la causa. Es una enfermedad autoinmune donde tus anticuerpos atacan a tu tiroides. Muchísimas personas sufren de esto, ¡muchas sin saberlo!”, expuso la estrella de origen venezolano en sus redes en ese entonces.

¿Qué es la enfermedad de enfermedad de Hashimoto?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que puede causar hipotiroidismo, o tiroides hipoactiva. En raras ocasiones, la enfermedad puede causar hipertiroidismo, o tiroides hiperactiva.

La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa en la parte frontal del cuello. En personas con enfermedad de Hashimoto:

El sistema inmunitario produce anticuerpos que atacan la glándula tiroidea

Se acumula en la tiroides una gran cantidad de glóbulos blancos que forman parte del sistema inmunitario

La tiroides se lesiona y no puede producir suficiente hormonas tiroideas

Las hormonas tiroideas controlan la forma como el organismo usa la energía, por lo que afectan casi todos los órganos, incluso la forma como late el corazón.

