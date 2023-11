Raúl de Molina, Borja Voces, Clarissa Molina, Chiquinquirá Delgado y Carlos Baute nos llevan a Sevilla para la ‘Noche de Estrellas’

Llevas toda tu experiencia de la ‘Noche de Estrellas’ al otro lado del mundo, ¿qué diferencia hay para alistarte esta vez?

“Me llena de emoción ser parte de la historia de Latin Grammys que por primera vez se realiza fuera de US, y sobre todo en un país que amo como España, ahora toca preparar no solo las entrevistas sino la maleta :) y ampliar el alcance de la noche más importante de la música a otro continente, me emociona ser parte del equipo”.