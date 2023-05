Latin Grammy 2023 cambia de sede; los premios serán en Sevilla

Al fin se ha confirmado, los Latin Grammy se llevarán a cabo el próximo 16 de noviembre en la ciudad española de Sevilla, así lo anunció la Academia Latina de la Grabación. Si bien los organizadores de la entrega ya habían adelantado en febrero que los premios se llevarían a cabo en España, hasta ahora no habían confirmado la fecha y la ciudad indicada para la ocasión. Sobre los nominados, se ha revelado que estos serán anunciados el 19 de septiembre de 2023.

“Por primera vez en la historia de la organización, la 24ª entrega anual del Latin GRAMMY se realizará desde el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), en Sevilla”, se lee en un comunicado. “Estamos convencidos de que será una celebración memorable”, agregó en el mensaje Manuel Abud, director ejecutivo de la academia, quien destacó que el hecho de hacer la gala en España demuestra el compromiso de la institución “de elevar la música latina y a sus creadores en todo el mundo”.

Tradicionalmente, la gala de los Latin Grammy se lleva a cabo a mediados de noviembre en Las Vegas, sin embargo, ya en otras ocasiones se ha desplazado a ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles o Houston, donde hay altas concentraciones de población latina.

De acuerdo con un comunicado emitido por los organizadores, la Semana Latin GRAMMY de este año incluye la Gala a la Persona del Año, la Presentación de los Premios Especiales, el almuerzo Leading Ladies of Entertainment, el Best New Artist Showcase —que reconoce a los nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista— y una recepción para los nominados, entre otros.

La retransmisión será producida por TelevisaUnivision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE).

“Estamos entusiasmados de producir los Latin GRAMMYs por primera vez este año en España, y en una nueva colaboración con la prestigiosa RTVE”, dijo Ignacio Meyer, presidente de U.S. Networks de TelevisaUnivision. “Este es un momento extraordinario para la música latina a nivel mundial y estamos seguros de que esta asociación con RTVE, y la pasión y energía que Univisión aporta al programa, harán historia y ofrecerán una experiencia inolvidable para el público que ama y disfruta de la música alrededor del mundo”.

“Será un honor para RTVE participar en la retransmisión y producción de la 24.a Entrega Anual del Latin GRAMMY y estamos trabajando intensamente para ello”, dijo Elena Sánchez Caballero, presidenta de Radio Televisión Española. “La música es más que una forma de arte, es un vehículo que nos une colectivamente, y esperamos poder ofrecer la mejor cobertura posible a nuestros espectadores.”

