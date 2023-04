Sebastián Yatra recibe su Latin Grammy y se lo dedica con mucho cariño a su abuelo

Sebastián Yatra por fin tiene en casa uno de los dos Latin Grammy que ganó en noviembre pasado. El colombiano estaba nominado en cuatro categorías alzándose con el galardón a Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo, por Dharma; y Mejor Canción Pop, por Tacones Rojos. Esta semana a Yatra por fin le llegó uno de ellos, y no pudo contener la alegría de desempacar el premio que dedicó a una persona muy especial.

“¡Qué loco! Llevo 16 años soñando con este momento, imaginándomelo y por fin llegó”, expresó al abrir la caja con su gramófono dorado. Emocionado, agregó: “Mi primer Grammy”. La estatuilla corresponde al galardón por Mejor Álbum Pop Vocal, y aseguró que el premio por Tacones Tojos ya estaba en camino.

De inmediato se dirigió a su estudio para colocar ahí el gramófono dorado. “Gracias a todos los que han hecho esto posible porque han sido muchos años haciendo música y lo que esto significa es demasiado”, expresó. Fue ahí cuando se inspiró para dedicarlo a una persona muy especial en su vida: “Creo que se lo dedico a mi abuelo Mario”.

De inmediato, reveló: “El último recuerdo que tengo con él, claro, estaba muy enfermo de cáncer. Era su último viaje y se quedó hasta las 2:30 de la mañana en un barco para verme cantar en un concurso de karaoke de adultos. No gané, quedé en segundo lugar, pero él hizo su esfuerzo y siempre quiso que yo estudiara mucho”.

Y agregó: “Mi familia es muy tradicional en ese sentido y él me decía que tenía que ser abogado. La última llamada que hice con él me dijo que siempre me iba a apoyar en lo que yo quisiera hacer, que me iba a apoyar en la música. Lo único que me pidió fue que lo hiciera del corazón y este es el resultado”.

Un Grammy por llegar

Mientras recibe en casa el otro gramófono, Sebastián no deja de disfrutar de la dicha de haber ganado estos dos premios por su excelencia musical, misma que desde noviembre ha celebrado. “Me imaginé muchas veces cómo serían estas fotos si algún día me llegara a pasar. Estos dos @latingrammys son el resultado de incontables noches sin dormir, clases, fiestas a las que no fui, terapias vocales, sesiones de composición, canciones grabadas que no salieron y algunas que sí, conciertos, vuelos, años lejos de mi familia y sin tener un lugar definido al cual llamarle casa, madrugones, entrevistas, promociones, videos, abrazos, risas, lágrimas, jornadas de llevar el cuerpo más allá del límite, dudas, fracasos, aciertos y un sin número de ángeles que me encontré en el camino”, expresó dichoso y muy satisfecho por el resultado.