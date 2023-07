Daniel Sarcos se sincera sobre el fracaso de sus dos matrimonios: ‘Nunca fui muy conciliador’

Actualmente, Daniel Sarcos tiene una relación estable y feliz con Alessandra Villegas, la madre del menor de sus hijos, Daniel Alejandro, de cuatro años. Pero no siempre fue así; el propio presentador admitió que no era muy bueno arreglando las diferencias con sus exparejas y que lo más fácil para él era alejarse de los problemas. En una reciente entrevista con Listín Diario, el comunicador habló de los errores que cometió en sus matrimonios con Carol Zavaleta y Chiquinquirá Delgado, además de revelar las grandes lecciones que le ha dado su actual pareja.

©@alessandraville



Daniel Sarcos, Alessandra Villegas y su hijo Daniel “El Churri”

“Recientemente he descubierto que nunca fui muy conciliador, que siempre mi solución a todas las cosas era la puerta para irme”, explicó durante la entrevista al citado medio. Prueba de ello son sus fallidos enlaces; en primeras nupcias estuvo casado con Carol Zavaleta, de 1998 a 2003 y procrearon una hija, María Victoria Sarcos. En su segundo enlace, Daniel se casó con ‘Chiqui’ Delgado, con quien estuvo seis años, de 2004 a 2010 y tuvieron una hija, Carlota Valentina.

©@chiqui_delgado



‘Chiqui’ Delgado con Carlota

Esos días de dejarlo todo han quedado atrás, pues como el propio presentador lo contó a Listín Diario, está “batiendo récord” al llevar más de una década al lado de Alessandra Villegas, madre de su hijo más pequeño. “Estoy batiendo récord, nunca en mi vida había pasado doce años con una persona”, admitió.

©@alessandraville



Alessandra Villegas y Daniel Sarcos

A pesar de que entre ellos hay una diferencia de casi 20 años, esto no ha sido impedimento para formar una familia y que al fin Daniel encontrara esa estabilidad que le hacía falta. “He encontrado una compañera, he encontrado a alguien que me ha enseñado el concepto de la conciliación dentro de una familia”, afirmó el comunicador, quien cumplirá 56 años en septiembre próximo.

Otros de los errores que afectaron sus anteriores relaciones fue el no trabajar todos los días en su relación. “Damos por sentado que vamos a estar ahí de por vida y que nadie tiene que mantener eso”.

Regreso a la tv dominicana

Con los años y la experiencia adquirida, Daniel Sarcos se siente listo para su nueva aventura profesional, en la que curiosamente ayudará a varios matrimonios a resolver sus diferencias. El 3 de septiembre regresará a la televisión dominicana con el programa Casados en caos al lado de Karen Yapoort.

“Yo creo que ahí voy aprender mucho y voy aprender no solamente acerca de parejas, no solamente voy aprender con los especialistas que van a tratar de ayudar y encontrar una solución a los problemas de las parejas, sino que voy aprender de esas parejas que asumirán o no los consejos que les den”, detalló.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...