‘Chiqui’ Delgado se solidariza con la hija de Jorge Ramos, ante el triste momento que atraviesa

Paola Ramos, hija mayor de Jorge Ramos, vive uno de los capítulos más tristes de su vida, al despedir a su querido abuelo, el periodista Carlos Alberto Montaner. A través de sus redes sociales, la también comunicadora le dedicó un post a su abuelo, quien falleció el pasado 29 de junio. A esta publicación reaccionaron varios de sus seguidores y seres queridos, entre ellos Chiquinquirá Delgado, la pareja de su padre, el comunicador Jorge Ramos.

Paola Ramos con su hermana, su madre y sus abuelos

Paola le dedicó el siguiente mensaje en su perfil de Instagram, en el que habló de la decisión de su abuelo sobre recurrir a la muerte asistida, debido a su grave diagnóstico de Parkinson. “¿Hay mayor libertad que elegir el momento de partir? Escribió mi abuelo en su última columna. Su propia salida, donde acató la ley de eutanasia de España, fue un acto de valentía y dignidad, valores que defendió a lo largo de toda su carrera abogando por las libertades individuales. Durante sus últimos días me dijo que una de las cosas que marcó su vida es que nunca le tuvo miedo al cambio”.

“Vivió en el exilio, dedicando sus palabras y acciones a la visión de una Cuba libre, en la que creía firmemente. Pero lo que más me encantó de él no fue solo aquello de lo que estaba tan seguro, sino su eterna curiosidad por aprender y abrazar nuevos ideas Fue un eterno estudiante. Un oyente atento. Una persona verdaderamente abierta. Sin miedo al cambio y al cambio, a sí mismo. Me siento tan afortunada de ser su nieta. Que tengas un buen viaje abuelo. Gracias”.

‘Chiqui’ Delgado comentó la publicación de Paola con el siguiente mensaje, solidarizándose con ella ante el triste momento que vive. Además de esto, la presentadora venezolana dejó ver el apodo cariñoso con el que se refiere a al hija mayor de su pareja. “El amor entre ustedes es para siempre. Love u Paolis”, comentó la novia de Jorge Ramos.

El mensaje de ‘Chiqui’ a Paola

Paola Ramos con su abuelo

Fue el pasado 29 de junio, cuando la familia dio a conocer la noticia de su fallecimiento, a través de un comunicado difundido por la agencia española EFE. “Ha fallecido en su domicilio de modo apacible y acompañado de sus seres más queridos tras enfrentar una enfermedad neurodegenerativa”, indicó. Al momento de su deceso, Montaner se encontraba en Madrid, España, ciudad a la que se mudó el año pasado tras un largo período viviendo en Miami.

“En su nombre, su esposa Linda, sus hijos Gina y Carlos y sus nietas Paola, Gabriela y Claudia les dan las gracias a los profesionales de la sanidad pública española, a la Asociación Derecho a Morir Dignamente y a todos los familiares y amigos que le han manifestado tanto afecto en el tramo final de una prolífica vida marcada por la defensa de las libertades individuales”.

