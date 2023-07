Guapa en bikini, Kourtney Kardashian muestra su pancita de embarazo en todo su esplendor

Hace un par de semanas, Kourtney Kardashian anunció su embarazo, el primero de la mano de Travis Barker. La forma en que dio a conocer esta buena nueva fue muy original, pues lo hizo en el concierto de la banda de su esposo. Días después la feliz pareja reveló emocionada el sexo de su bebé. Mientras los fans de la mayor de las hermanas Kardashian y del baterista esperan ansiosos a conocer a su retoño, ella les ha regalado nueva postales de su dulce espera, dejando totalmente al descubierto su crecida pancita de embarazo.

©@kourtneykardash



Kourtney mostró orgullosa sus curvas pre mamá

Con el verano en pleno apogeo, y en medio del fin de semana largo por el 4 de julio, Kourtney no dudó en enfundarse en un bikini y disfrutar de un día en la piscina. La también empresaria se sumó a la famosa tendencia barbiecore con un coqueto diseño color rosa, el cual dejó al descubierto sus curvas pre mamá.

Kourt posó de lo más natural y espontánea junto a su amiga Addison Rae, con quien se coordinó en el look, pues también lució el mismo modelo de bañador. La mayor de las hijas de Kris Jenner se dejó ver orgullosa de su pancita de embarazo, e incluso posó de perfil para mostrar lo mucho que ha crecido. Aunque no ha detallado en qué semana de gestación se encuentra, estas recientes fotos apuntan a que no falta tanto para que conozca a su amado bebé.

©@kourtneykardash



La celeb se sumó a la tendencia ‘barbiecore’

En una de sus fotografías, Kourtney posó en solitario, recostada sobre un camastro y usando un estiloso sombrero de Prada, complemento que no solo la protegió de los intensos rayos del sol, sino que le agregó un toque moderno a su look de verano.

©@kourtneykardash



Kourt había intentado embarazarse desde el año pasado

Una familia numerosa

Este bebé será el cuarto para Kourtney, pues junto a su expareja Scott Disick tuvo tres hijos: Mason, de 13 años, Penelope, de diez, y Reign, de ocho años. Por su parte, Travis tiene a Landon, de 19, y Alabama, 17, a quienes comparte con su ex esposa Shanna Moakler. También ha asumido un papel de padrastro con la primogénita de Shanna, Atiana, de 24 años, cuyo padre es Oscar De La Hoya.

Kourtney y Travis se casaron en 2022, con tres ceremonias icónicas, y tras varios intentos de tener un hijo juntos, finalmente lo lograron. Antes de anunciar su embarazo, la empresaria habló sobre sus intentos de embarazarse. “Comenzamos un viaje de FIV (fecundación in vitro), pero me detuve. Fue mucho Me tomé un descanso para concentrarme en nuestra boda y casarnos”, contó a WSJ Magazine en septiembre del año pasado, cuatro meses después de intercambiar votos con Barker en Italia.

