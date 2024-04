Alessandra Villegas explica los motivos por los que ya no tendría más hijos con Daniel Sarcos

Alessandra Villegas se sinceró sobre una de las preguntas de su vida personal que más le hacen. Y es que, a 12 años de haber iniciado su relación con Daniel Sarcos y cinco de haber debutado como mamá, sus seguidores suelen preguntarle cuándo será el día en el que le dé un hermanito a su hijo Daniel Alejandro. Tan real como suele serlo en sus publicaciones en Instagram, respondió cuáles son los distintos motivos por los que no piensa en volver a ser mamá.

“La primera razón es que, no es hasta que tienes hijos que te das cuenta el trabajón y la cantidad de tiempo que consume”, explicó desde la habitación de su hijo mientras hacía algunos deberes de lavandería. “Y como también mi carrera consume un montón de tiempo, hacer las dos cosas bien sólo se puede con un hijo”, añadió.

Para ella, el motivo de salud también es importante, pues no la pasó muy bien en el quirófano. “Me operaron el útero, me lo reconstruyeron, me sacaron como cinco o seis fibromas. Casi me desangro. ¡Tragedia total! Entonces la escena no me llama, se podrán imaginar”, comentó con muy pocas ganas de volver a poner en riesgo su vida y, al mismo tiempo, la tranquilidad de su familia.

Otra razón de peso tiene que ver con su pareja, Daniel Sarcos, con quien tuvo un flechazo en los foros de Telemundo hace más de una década, una relación de la que muchos dudaban por la diferencia de edad, ya que él es casi 20 años mayor que ella. “Si me pongo a tener muchachitos, ¿para cuándo voy a dejar el disfrute y el goce de este mangazo?”, dijo con humor sin dejar de contar la verdad.

Y para aquellos que señalan que su hijo, Daniel Alejandro, crecería solo y sin hermanos, Alessandra también tiene una respuesta. “Mi marido ya hizo ese trabajo hace muchísimos años. Ya mi hijo tiene dos hermanas y una sobrina”, comentó, refiriéndose a María Victoria, fruto de su primer matrimonio; Carlota, a quien tuvo con su exesposa Chiquinquirá Delgado; y a su nieta Vicky, hija de su primogénita. “Es complicado, pero las tiene”, aseguró la también empresaria.

El consejo de Alessandra Villegas para la gente en general

Luego de explicar una a una las razones por las que no se animaría a tener más bebés, Alessandra se sinceró sobre esta constante pregunta que tanto ella como muchas mujeres reciben día a día. Y es que más allá de ser una etapa de la vida, hay distintos motivos por los que algunas familias se quedan con un sólo hijo o sin ellos.

Por ello, Alessandra expresó: “El consejo que nadie me pidió, ese que cae como una patada en el hígado, la próxima vez no le pregunten a esa persona ‘¿Y para cuándo el otro?’”.