Alessandra Villegas pone el ejemplo y se muestra tal como es: ‘Dudé mucho en subir este post’

Alessandra Villegas nos dio una clase de seguridad y autoestima con su reciente video, algo que ella misma experimentó al momento de hacer su publicación y compartir con sus seguidores cómo es que se siente en esos segundos previos a dejar que el mundo entero vea su contenido en las redes sociales. Esta semana, como suele hacerlo, la presentadora estaba lista para mostrar su rutina de ejercicio, pero hubo un detalle que la frenaba y que, después de considerar la realidad, optó por ignorar.

“Les confieso que dudé mucho en si subir o no este post”, reveló sobre la rutina del tren inferior que mostraba a la orilla de una pileta y con traje de baño rosa. “La verdad es que hay imágenes que no me favorecen, mejor dicho, la celulitis y algunas estrías decidieron saludarlas 😫”, confesó para sus seguidores.

Pero después de meditarlo, lo reconsideró y expresó: “Luego pensé, ‘bueno, yo no predico que soy real y que la Ville for real, etc’. Entonces, ¿por qué no mostrarme tal cual soy? Si bien hago ejercicio y cuido mi salud, no soy perfecta, y creo que las redes sociales a veces nos hacen más daño que bien”.

Y es que, justo porque las redes sociales están plagadas de publicaciones y estilos de vida que, en apariencia, son perfectos, Alessandra asegura que “Son pocas las personas que se atreven a mostrarse tal como son”.

“La Ville, for real”

Con esta reflexión, Alessandra espera que sus seguidores comprendan que más allá de lo que los creadores de contenido muestran, está la realidad, algo que pocas veces vemos en clips y fotos. “Es difícil ser vulnerable, aceptar críticas y aceptarnos ante el mundo como seres imperfectos”, compartió.

Y concluyó con un claro mensaje con el que sus fans no sólo se identificaron, sino que aplaudieron, además de admirar su esfuerzo para mantenerse sana y en forma. “Decirlo es una cosa, pero mostrarte tal como eres es otra. Siendo mujer, tengo celulitis, tengo estrías, no soy perfecta, pero me amo tal como soy. Esta soy yo, La Ville For Real”.