La enérgica reacción de Alessandra Villegas a las bromas de Daniel Sarcos: ‘Me estás saboteando la entrevista’

Daniel Sarcos y Alessandra Villegas no solo son una de las parejas más unidas, sino que a nivel profesional se apoyan mutuamente. A propósito de la faceta empresarial en la vida de la presentadora, Daniel la entrevistó y hablaron acerca de la marca ‘VA by Ale Villegas’, especializada en la venta de carteras de cuero italianas. Dejando un poco de lado la dinámica de pareja, ambos se dejaron ver muy profesionales; él preguntándole todo acerca de la marca y ella, hablando con emoción sobre el relanzamiento de su marca. “Es un honor que me entrevistes”, le dijo Alessandra a su pareja. Eso sí, hubo espacio para bromas y comentarios entre uno y otro, pero más del lado de Daniel, quien en plena entrevista le preguntó por la cena y la ropa limpia.

Daniel Sarcos y Alessandra Villegas recién celebraron su aniversario: tienen 12 años juntos

“Es un trabajo hermoso en equipo que hemos logrado, porque sigo creyendo en los equipos, sigo creyendo en las sociedades, yo soy como Daniel con el matrimonio, que sigue creyendo y sigue apostando”, dijo Alessandra acerca de esta aventura empresarial que ha emprendido con amigas muy queridas. Daniel tuvo unas palabras para la madre de su hijo menor, y reconoció que ha trabajado incansablemente por sacar adelante su marca, la cual próximamente tendrá su sitio web activo. “Te deseo lo mejor porque te he visto trabajar. Ha sido muy arduo desde el logo, los diseños de las carteras, los colores, los accesorios, los herrajes... esto es un mundo realmente increíble”, le dijo el presentador.

Las bromas de Daniel a Alessandra

Dejando de lado la seriedad, Daniel dio una muestra de su buen humor. “¿Tú hiciste algo de comer? Tengo tres horas en el avión, ¿hay comida?”, dijo Daniel, a lo que su pareja respondió: “Daniel tú me estás saboteando la entrevista... tú quieres que vaya y te jale las orejas”. Acto seguido, Alessandra le dio el menú para cenar: “Amor sí, abajo hay un puerquito que ha cocinado tu mamá y unas papitas ricas”, respondió.

Las bromas siguieron, pues Daniel le preguntó si tenía ropa limpia, porque al día siguiente saldría de viaje. Conociendo el sentido del humor de su pareja, Alessandra respondió y siguieron con la entrevista. Daniel incluso mostró uno de los modelos, mientras Alessandra explicaba a detalle las caratcerísticas del bolso conocido como ‘La Vicenza’. Dentro de unos días, el sitio web estará activo y se podrá ver el catálogo de bolsos que estarán a la venta.

Daniel la ayudó a mostrar uno de los productos

Alessandra, apoyando los pasos de Daniel

Así como Daniel está apoyando a Alessandra en este emprendimiento, ella también lo ha apoyado en otras ocasiones como en su reciente participación en el Festival Internacional de la Orquídea en Maracaibo, en Venezuela, donde Daniel fungió como presentador. Los dos, en compañía de su hijo Daniel Alejandro se trasladaron al país sudamericano y pasaron unos días inolvidables. Este viaje, además de ser de trabajo, fue muy especial, pues se trató de la primera vez de ‘El Churri’ en el país de sus padres. El pequeño conoció Maraibo y además fue presentado ante la Virgen de Chiquinquirá, patrona del estado venezolano de Zulia.

Daniel Sarcos y Alessandra Villegas con su hijo

