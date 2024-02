¿Boda en puerta? Alessandra Villegas nos revela si tiene planes de pasar por el altar con Daniel Sarcos

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos no sólo tienen una increíble historia de amor que inició hace 12 años, sino que con el paso del tiempo han construido una linda familia y una sólida relación que día a día se fortalece. Daniel es un gran apoyo en los proyectos que Alessandra emprende, y ella lo anima en cada nueva idea o reto que él tiene en su carrera, un balance que han encontrado gracias a la comunicación y el amor. A mediados de enero celebraron su aniversario, con un mensaje de parte de la venezolana en el que le insinúa que pasen por el altar pero, ¿en verdad hay planes de boda?

Días atrás, la rutina en casa cambió un poco debido a la cirugía de cadera que tuvo Daniel Sarcos y que lo mantiene entre reposo, citas médicas y rehabilitación. Alessandra ha estado a su lado apoyándolo para que en unas semanas pueda volver a caminar sin la ayuda de la andadera que ahora lo acompaña, mientras él pone todo su esfuerzo para mejorar.

Alessandra contó en entrevista con HOLA! AMÉRICAS que a raíz de situaciones como esta: “Te das cuenta que lo que importa, lo importante que es la salud y estar juntos”.

Al preguntarle si esto los ha llevado a pensar en boda, de lo más sincera respondió: “Mira, sí. A nosotros nos ha ido tan bien como novios eternos, como yo le digo, mi ‘novio forever’; nos ha ido tan bien que no hemos querido cambiar las cosas porque funcionan. Pero sí entendemos que en el mundo hay ciertas estructuras legales, y es por cuidarnos uno al otro. Uno nunca sabe y la vida te da sorpresas”.

Y continuó: “Entonces, lo que dijimos es que ya este año definitivamente vamos a poner un poco de seriedad en el asunto. A nivel de papeles, porque a nivel emocional la seriedad en esta casa no existe. ¡Aquí es pura risa y pura gozadera!”. Entre risas por lo bien que se la pasan en su hogar, añadió: “No somos serios para nada porque decimos que el mejor sentido es el sentido del humor, y es el que nos ha llevado hacia adelante siempre, pero definitivamente sí”.

Además de la admiración mutua que tienen como pareja, su trabajo en equipo se refleja en su hijo de cinco años, Daniel Alejandro, el pilar de su relación y qiuen les ha enseñado un manera diferente de comunicación.

“Nuestra relación ha dado una transformación enorme, y me encanta mirar hacia atrás, no porque en el momento no haya sido maravillosa, sino por todas las etapas que hemos pasado. Ya tenemos 12 años juntos y cada etapa ha tenido su magia”, contó la también empresaria. “Luego de tener a nuestro bebé hace cinco años, nos fuimos adaptando y entendiendo a esta nueva dinámica de que somos un equipo. Siempre lo fuimos, pero lo sentí muchísimo más con la llegada de ‘El Churri’, como le decimos en mi familia”, expresó sobre la dinámica actual en su relación.

Un Día de San Valentín lleno de amor

Haciendo gala de ese sentido del humor al que se refiere Alessandra, Daniel Sarcos compartió en redes sociales cómo iba a ser su Día de San Valentín este año, a sólo unos días de haber pasado por el quirófano. En su publicación admitía que su cita era con la andadera, aunque en realidad la pasó muy bien en casa con Alessandra y su familia.

“Dani todavía está un poquito convaleciente. Ha venido padeciendo de eso y se agravó este último año, pero él es un guerrero”, explicó sobre el procedimiento médico que ya era necesario para el originario de Venezuela. “Sí fue un fue San Valentín un poco diferente pero bonito porque hicimos una cena en la casa. Está mi suegra cuidando de su bebé, y están mis papás en casa porque somos todos una familia. Ya aquí no hay los tuyos y los míos, ¡ahora somos los nuestros!”, comentó.

Y continuó: “Hicimos una cena con Daniel Alejandro, mis papás, mi suegra, todos cocinamos, fue muy familiar, quisimos hacer algo súper íntimo y fue una cena bonita. Dani ya está bastante más recuperado. Pudo sentarse en la mesa y disfrutamos”.

