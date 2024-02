De lo más emocionada, Alessandra Villegas nos cuenta los orígenes y detalles de su nueva colección de bolsos

¿De dónde viene la inspiración para los diseños?

“Bueno, nace justamente de entender las necesidades de nosotras, las mujeres, siendo yo mujer, muchas veces vemos más. Y detrás de esas marcas hay muchísimos hombres talentosísimos, pero nadie sabe lo que necesita una mujer mejor que una misma. Y cuando me tocaba comprar bolsas me iba, obviamente por estos diseños hermosos de alta gama, pero no era muy práctico, no tenían divisiones adentro o no tenían demasiado espacio o eran extremadamente costosas.

Y a mí me gusta, como a varias mujeres, tener muchas. Me podía comprar una o dos buenas bolsas y las usaba un gran tiempo, que lo recomiendo también. Entonces, cuando me compraba bolsas más o menos de un precio accesible para mi bolsillo, con lo que pudiera tener varias, se dañaban o no tenían la calidad. Yo quería encontrar una muy buena bolsa, de muy buen cuero, de buena calidad, pero que pueda tener varias, porque yo no soy la misma todos los días.

Las mujeres somos súper hormonales. Quizás al principio del mes está súper feliz y no necesitas nada, sales a la calle solamente con una pequeña bolsita; y quizá a mitad de mes necesitas llevártelo todo.

Entonces yo dije, quiero encontrar ese ese punto y así nacen nuestros diseños pensando en nosotras las mujeres y nuestras necesidades. Productos de cuero genuino hechas en Italia, de alta calidad, pero que la relación precio-valor sea justa”.