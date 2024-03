Jorge Ramos presume con orgullo el gran logro de su hija mayor

Aunque Jorge Ramos es un hombre reservado con su entorno familiar, el periodista no puede evitar sentirse orgulloso de los logros de sus dos hijos, Paola y Nicolás. Hace unas semanas, el comunicador presumía el desempeño de su hijo menor como un destacado jugador de fútbol americano. Ahora, el titular de Noticiero Univision ha querido compartir el nuevo logro profesional de su hija mayor, Paola, quien ha seguido sus pasos en el mundo del periodismo.

©@paoramos



Jorge Ramos y su hija mayo, Paola, de 37 años

Ramos compartió en sus stories un post el cual daba a conocer el próximo lanzamiento del nuevo libro de Paola Ramos. Fiel a su discreto estilo, sin emojis o dedicatorias, Jorge publicó en sus redes esta feliz noticia, la cual da muestra del gran profesionalismo de su hija. En otoño, previo a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la periodista lanzará su libro Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means for America (Desertores: El ascenso de la extrema derecha latina y lo que significa para Estados Unidos). “Muy emocionada de anunciar mi próximo libro nuevo”, escribió Paola en el post de sus redes, el cual replicó su padre.

©@jorgeramosnews



Paola Ramos lanzará su nuevo libro en otoño de este año y así lo presumió su padre con orgullo

Este libro será el segundo bajo la firma de la comunicadora; el primer libro fue Finding Latinx: In Search of the Voices Redefining Latino Identity, en 2020. A cuatro años de esa primera aventura editorial, ahora Paola está lista para su segunda publicación de la cual prometió compartir más detalles.

Pamela Silva, Teresa Rodríguez, Vanessa Hauc, Neida Sandoval, entre otros periodistas hispanos reaccionaron al post de Paola Ramos y la felicitaron por este nuevo logro, el cual saldrá a la luz en unos meses.

Paola Ramos es la hija mayor del periodista de origen mexicano con la también periodista Gina Montaner, fruto de su primer matrimonio. Paola nació en 1988 y cuando tenía alrededor de cinco años, sus padres se divorciaron. Por la separación, Paola se mudó a España con su madre donde pasó su infancia y su adolescencia, pese a esto, siempre tuvo una gran relación con su padre.

©@paoramos



Paola Ramos con sus padres, quienes son periodistas

Luego de cursar sus estudios y de hacer sus pasantías en las campañas políticas de Barack Obama y Hillary Clinton, Paola se dedicó a los medios de comunicación, justo como sus padres. Paola, de 37 años, ha colaborado con medios como Vice News, Telemundo, MSNBC, Peacock TV, entre otros.

