Jorge Ramos y su hija Paola apoyan a Nico en su partido de fútbol americano

Luego de un merecido descanso y unas vacaciones de Fin de Año, Jorge Ramos arrancó el 2024 con los compromisos de su agenda, y entre estos pendientes se encontraba uno de los partidos de la temporada de su hijo Nicolás Ramos, quien juega fútbol americano con los Montana Grizzlies, de la Universidad de Montana, en Missoula. En esta aventura, el periodista no estuvo solo, sino bien acompañado por su hija, la comunicadora Paola Ramos. Como los aficionados más animados, padre e hija animaron a Nico.

Jorge Ramos con su hija Paola en el partido de Nico, en Montana

A través de sus redes sociales, Paola, quien ha seguido los pasos de su padre en los medios de comunicación, compartió algunas fotografías del encuentro deportivo, en las que destacó el desempeño de su hermano menor, así como unas instantáneas al lado de su padre. Desafiando las congelantes temperaturas de hasta 28° F, ambos se dejaron ver como los más entusiastas desde las gradas del estadio.

Durante el encuentro contra South Dakota en la Dahlberg Arena, el titular de Noticiero Univision y su hija se mantuvieron pendientes de las jugadas de Nico, y desde las gradas capturaron las mejores imágenes del joven atleta. Al finalizar el juego, en el que el equipo de Nico salió victorioso, padre e hija se acercaron a la cancha para hacer unas fotos con el joven deportista, quien es el más grande orgullo de la familia Ramos.

Estas fueron las fotos que Jorge y Paola se hicieron con Nico en la cancha

A pesar de que Chiquinquirá Delgado, pareja de Jorge Ramos, no estuvo presente, sí que estuvo pendiente de las imágenes que su novio y la hija de este compartieron en redes. ‘Chiqui’ comentó los posts que Paola compartió en su cuenta de Instagram, con unos emojis de unas manos aplaudiendo “👏👏👏👏”.

Jorge Ramos, el papá más orgulloso

Nico es el hijo menor de Jorge Ramos; el chico es fruto del segundo matrimonio del comunicador con Lisa Bolívar. Curiosamente, es el único de los hijos del periodista que ha seguido su camino en el deporte. En tanto, Paola, de 37 años, lleva el periodismo en sus genes, pues se dedica a los medios como su papá y su mamá, la también periodista Gina Montaner. La comunicadora ha colaborado en cadenas como Vice News, Telemundo, MSNBC y es autora de libros como Finding Latinx: In Search of the Voices Redefining Latino Identity, lanzado en 2020.

