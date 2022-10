Conoce a Nico, el guapo y atlético hijo de Jorge Ramos que lo llena de orgullo

©Gogriz.com



Nico Ramos juega como pateador de los Montana Grizzlies

Su hija mayor

Además de Nicolás, Jorge Ramos es padre de Paola, a quien tuvo con su primera esposa, la también periodista Gina Montaner. Paola nació en 1988 y cuando tenía alrededor de cinco años, sus padres se divorciaron. Pese a esta situación, Paola tiene una excelente relación con ambos y de hecho, se inspiró en ellos para seguir sus pasos. Al igual que sus padres, ella es periodista y ha colaborado en medios como Vice News, Telemundo, MSNBC y es autora de libros; en 2020 publicó Finding Latinx: In Search of the Voices Redefining Latino Identity.