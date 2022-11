Bajo temperaturas congelantes, Jorge Ramos se deja ver como el fan #1 de su hijo Nicolás

‘Nico’, como lo conocen sus amigos y familiares, es fruto del segundo matrimonio del comunicador con Lisa Bolívar. Tras su separación, cada uno rehízo su vida; Jorge tiene una relación con Chiquinquirá Delgado desde hace más de 10 años, mientras que su expareja se volvió a casar.

©@paoramos



Jorge Ramos y sus hijos

Además de Nicolás, Jorge Ramos es padre de Paola, a quien tuvo con su primera esposa, la también periodista Gina Montaner. Paola nació en 1988 y cuando tenía alrededor de cinco años, sus padres se divorciaron. Pese a esta situación, Paola tiene una excelente relación con ambos y de hecho, siguió sus pasos y elegió el periodismo como profesión. Paola Ramos ha colaborado en medios como Vice News, Telemundo, MSNBC y es autora de libros como Finding Latinx: In Search of the Voices Redefining Latino Identity (2020).

