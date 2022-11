Danna Paola sufre accidente en su gira que la dejó con el ojo morado

Danna Paola inició su gira XT4S1S con una anécdota bastante peculiar. A su paso por Guadalajara, México, la cantante sufrió un accidente en el escenario que la dejó con un ojo morado que por un momento preocupó a sus fans. Todo fue durante el show, cuando se encontraba interpretando con mucha entrega uno de sus temas, y sin medir los espacios se golpeó la cara con su propia rodilla.

Danna de inmediato se llevó la mano a la cara dio cuenta de que estaba sangrando. La también actriz recibió atención médica y regresó al escenario con una venda en la cabeza para continuar con su presentación.

Más tarde, la mexicana explicó al público lo qué había pasado. “Me abrí la ceja, literal, no es broma, no sé si los de la primera fila vieron. Estoy bien, ¡se los juro!”. Y continuó: “Les voy a contar qué pasó: cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí”, reveló.

Danna lo tomó con muy buen humor, incluso bromeó con el tema luego de publicar una foto en sus historias en la que pidió ayuda al boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez. “¿Oye, amigo @canelo qué hago en estos casos? Tengo mi primer Auditorio Nacional el miércoles”, agregó un tanto preocupada por cómo lucirá en un par de días.