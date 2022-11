Entre rumores de embarazo, Danna Paola rompe en llanto y anuncia que posterga su gira

Bastante afligida por tener que dar este anuncio, Danna Paola se conectó con sus fans este miércoles para dar a conocer que el inicio su gira, XT4S1S, tendrá que posponerse. La serie de conciertos habría dado inicio hoy 4 de noviembre en San Luis Potosí, México, pero por diversas causas fuera de su alcance, tuvo que cambiar la fecha y lugar de inicio para el 11 de noviembre en Guadalajara.

Sin poder contener el llanto, la artista mexicana explicó los detalles detrás de este nuevo cambio. “No tengo una varita mágica para resolver las cosas y que estén listas mañana. No puedo, porque ya no está dentro de mí, literalmente está dentro de las personas que están haciendo esto y que ya nos peleamos y nos dijimos y quedaron mal”, explicó.

Y es que los encargados de proveer el equipo necesario, como las luces o el armado del escenario, no cumplieron en tiempo y forma, lo que atrasó los ensayos de Danna y, como resultado, el inicio de la gira.

“Sé que mucha gente no lo va a entender y que mucha gente me va a odiar”, dijo muy molesta por la situación. “Siempre quien tiene que dar la cara ante estas cosas obviamente es el artista y yo por eso lo estoy haciendo. Sé que no gano nada llorando y tratando de explicar la falta de compromiso de terceros”, agregó.

Muchos de sus fans quedaron muy tristes porque habían gastado dinero en viajes, hospedaje y outfit para asistir al evento; y se enteraron de la cancelación un día antes. Aunque Danna intentó que todo saliera bien, al final no logró reunirse con sus admiradores en esta fecha tan esperada. Pero aseguró que ya están trabajando para que las cosas estén en su lugar en el nuevo día acordado.

Los rumores de embarazo de Danna Paola

Días atrás se rumoraba que Danna volvería a cancelar sus shows tal como hizo recientemente debido a una depresión que sintió debido al estrés que tiene por esperar que todo salga perfecto. Sin embargo, surgieron especulaciones de que lo que en realidad sucedía es que la cantante y su novio, Alex Hoyer, podrían estar esperando a su primer bebé.

Todo surgió a raíz de una supuesta conversación en texto filtrada por el programa de YouTube, Faranduleando, en la que Danna parece escribirle a Alex: “... ¡Está la gira! Ya no puedo mover más fechas!”. Alex agregó: “Yo lo sé, bebé, pero nunca he estado en esta situación, entiéndeme porfa”. Danna, un poco alterada con la conversación contestaría: “ALEX esto es ‘problema’ de los DOS...”, además de incluir algunas palabras fuertes, con lo que también se alteraría él. “¡OK! ¡Sí, pero no necesitamos una ... boda! ¡¡¡Diles que no...!!!”, lo que desató los rumores de un posible embarazo, mismos que se refuerzan con los cambios en su gira, a pesar de que ella explicó los motivos.