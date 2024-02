Los actores se conocieron en 1988, cuando eran parte del grupo Timbiriche, pero fue hasta 1992 que se enamoraron durante las grabaciones de la telenovela Baila Conmigo. Sin embargo, el amor entre ellos no fue a primera vista, pues en un inicio Biby no fue la compañera de trabajo favorita de Eduardo. “Biby me hacía mucho rabiar porque llegaba tarde y me dejaba esperando horas”, contó hace años el actor en el programa Muévete. Sin embargo, las cosas cambiaron y después de que empezaron a salir no se separaron más.

Finalmente, la pareja se casó el 5 de julio de 1994 y poco tiempo después llegó a su vida Eduardo Jr, su primogénito, después vinieron Paula, Alejandra y los mellizos Manuel y Daniel.