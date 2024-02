Como nunca, Jackie Guerrido habla de su divorcio con Don Omar: ‘Eran dos mundos opuestos’

Como nunca, Jackie Guerrido se confesó acerca de las razones por las que fracasó su matrimonio con Don Omar. La comunicadora de Primer Impacto estuvo casada por tres años con el reggaetonero, pero en 2011 decidieron tomar caminos separados. Aunque este capítulo en su vida es recurrente en las entrevistas que ofrece, Jackie se confesó por primera vez sobre esto con Rodner Figueroa en su podcast Cara a cara con Rodner.

Don Omar y Jackie Guerrido en Premios Juventud en 2007

El presentador habló de la boda de Jackie, la cual se dio en 2008 en San Juan, Puerto Rico, que congregó a decenas de famosos; de hecho, el propio Rodner fue al enlace y lo recordó como la “gran boda soñada”. En 2011, la pareja decidió tomar caminos separados en medio de un mediático divorcio. Acerca de esa experiencia, Guerrido comentó: “Yo creo que fue lo que más me hizo crecer, yo creo que era lo que le faltaba a mi vida para yo crecer tanto espiritualmente como ser humano. El saber que muchas veces nosotros entramos a una relación pensando de que tú me tienes que dar y yo te tengo que dar lo que a mí me hace falta, y no es así”.

“El tiempo de Dios es perfecto, cuando las cosas no están alineadas porque no es el tiempo perfecto de Dios sí van a traer aún más dificultades y pues la inexperiencia, yo pienso que cuando las cosas no duran como pensamos que iban a durar es porque ya era, era parte del destino, era parte de nuestra decisión”, agregó Jackie, quien se casó con Don Omar a los pocos meses de empezar a salir.

Jackie Guerrido y Don Omar en Premio Lo Nuestro 2003

Sobre los motivos que los llevaron a distanciarse, Guerrido dijo que al poco tiempo se dieron cuenta de que “eran dos mundos opuestos”, además de que tenían planes de vida muy diferentes . “Él apostaba a su carrera y yo también apostaba a la mía”, dijo. “Yo creo que son muchas cosas que estaban sobre la mesa en contra de todo lo que nosotros queríamos alcanzar y que no pudimos, pero que a la larga te das cuenta de que fuimos un puente los dos para seguir creciendo”.

Tiempo después, Jackie se dedicó a cuidar de sí misma, alejándose de los reflectores. “Me permitió irme a Los Ángeles por 7 años y me di la oportunidad de crecer espiritualmente. Allá hay muchas cosas que se prestan para eso. Me retiré de lo que eran eventos, alfombras, quise volver a lo que era mi esencia, a lo que era yo sin importarme el qué dirán. Allá pude vivir por un tiempo mucho más libre, me encontré más a mí misma. Allá Dios me dio la oportunidad de realizar mis sueños en la actuación, se me abrieron puertas para hacer cosas muy lindas que quería, así que yo creo que todo al final del día obró para bien”, expresó.

A más de 13 años de haber puesto fin a esa relación, Jackie compartió con Rodner cómo es su relación actual con el intérprete de Salió el sol. “Hoy día lo que existe es puro respeto y admiración, o sea él un caballero conmigo, yo una dama con él, profesionalmente nos apoyamos, así que fue una enseñanza muy bonita porque aprendes también la capacidad que tienes tú para el perdón, que somos responsables nosotros, no es más nadie”.

