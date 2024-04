Fedez aborda los motivos de su separación de Chiara Ferragni y opina sobre los rumores de infidelidad

A finales del pasado mes de febrero dio a conocer que Chiara Ferragni y Fedez, habían puesto punto final a su relación. Como era de esperarse, eta separación causó gran revuelo, y de inmediato empezaron a surgir en redes sociales un sinfín de versiones sobre las supuestas razones que habían propiciado este desenlace. Luego de que influencer rompiera el silencio sobre lo ocurrido, ha sido el turno del cantante, pues acabar de hablar públicamente por primera vez sobre los motivos que contribuyeron al fin de su mediático matrimonio.

©@chiaraferragni



En febrero se dio a conocer la separación de Fedez y Chiara.

El rapero italiano acudió al programa Belve (Rai2), presentado por Francesca Fagnani, el cual fue transmitido la noche del 9 de abril, aunque fue grabado previamente. Por primera vez frente a las cámaras de televisión, Fedez habló de las causas de su separación con Chiara y también se pronunció sobre los rumores de infidelidad que rodearon su relación con la también empresaria.

“Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos”, admitió el cantante de 34 años. Si bien no quiso ahondar sobre el momento exacto en que el matrimonio se volvió insostenible, el intérprete admitió que la polémica denominada ‘Pandoro Gate’ en la que la madre de sus hijos se vio envuelts meses atrás sí afectó su vida en pareja. “Sí, sí, sí”, dijo a la anfitriona, para luego aclarar: “No es la razón por la que rompimos”.

©@fedez



Fedez habló por primera vez en televisión sobre su ruptura.

En diciembre, Ferragni fue acusada de “prácticas comerciales desleales” después de que se descubriera que su campaña solidaria junto a la marca Balocco, fabricante del tradicional dulce italiano pandoro, había sido “fraudulenta”. Esta situación colocó a Ferragni en el momento más delicado de su vida como figura pública.

¿Qué dice de los rumores de infidelidad?

En su aparición televisiva, Fedez también se refirió a aquellas versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad suya y, contrario a lo que podría tomarse, tomó el tema con buen humor. “Me hace reír, hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica, pero, ¿con qué ligereza se le llama rompe hogares?”, expuso.

©@fedez



Fedez y Chiara siempre estarán unidos por el amor a sus hijos.

Además, dejó claro que pese a la decisión que él y Chiara tomaron sobre su relación, él siempre le guardará cariño y respeto. “Todo el mundo pensaba que vendría aquí a criticar a mi mujer. No es el caso, ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase”, enfatizó.