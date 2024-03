Camila Cabello se sincera sobre su ruptura con Shawn Mendes y admite: ‘Siempre lo voy a querer’

En junio del año pasado, Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su relación por segunda ocasión. Los cantantes, que por mucho tiempo fueron considerados una de las parejas jóvenes más sólida de la industria, se dieron una segunda oportunidad tras su primera ruptura, pero las cosas no funcionaron y finalmente tomaron caminos separados. Desde entonces, ambos han sido relacionados sentimetalmente con otras personas, sin que hasta el momento haya confirmación oficial de un nuevo noviazgo. Lo que sí es un hecho es que la estrella de origen cubano le sigue guardando cariño al canadiense, pues así lo ha revelado en una reciente entrevista.

Camila habló recientemente sobre su ruptura con Shawn Mendes.

Camila habló en el podcast Call Her Daddy con Alexandra Cooper sobre la segunda oportunidad que se dio con Shawn luego de que ambos terminaran su noviazgo por primera vez en noviembre de 2021. “No puedes prohibirme algo porque querré hacerlo aún más. Soy un poco impulsiva en ese sentido, así que si lo siento lo digo”, confesó.

La intérprete de éxitos como Havana confesó que las cosas con el canadiense se dieron de una manera muy natural. “Creo que ni siquiera fue una decisión, no teníamos que intentar tantísimo hacerlo funcionar”, contó.

Y aunque las cosas no funcionaron tras su reconciliación, dejó ver que no tiene ningún remordimiento por haberlo intentado. “Yo elegí ese camino, pero fue como fue, fue un gran camino, un momento divertido y siempre me voy a preocupar por él y lo voy a querer. Tengo suerte porque algunas personas tienen exparejas horribles, pero él es muy amable y buena persona”, expresó, dejando ver la gran estima que le sigue teniendo al canadiense.

La joven pareja se dio una segunda oportunidad, pero las cosas no funcionaron.

La historia de amor que terminó en amistad

Los caminos de Camila y Shawn se cruzaron en el 2019 cuando ambos trabajaron juntos en la grabación del tema Señorita. Se volvieron prácticamente inseparables por dos años, hasta que se confirmó el fin de su relación en noviembre de 2021. Tras la ruptura ambos se desahogaron con su música: él lanzó I’ll Be Okay, mientras que ella estrenó Bam Bam junto a Ed Sheeran.

Sin embargo, un año y medio de haber terminado, Camila y Shawn reaparecieron juntos en el festival de Coachella, y no solo eso, pues fueron captados besándose. Sus fans se entusiasmaron con la reconciliación, pero las cosas no durarían más que unos cuantos meses. La pareja terminó definitivamente su relación y, a juzgar por las recientes declaraciones de ella, al parecer la decisión se tomó en los mejores términos.