¡El dueto más inesperado! Lauren Sanchez se deja ver cantando con Camila Cabello

Para nadie es un secreto que Lauren Sanchez y Camila Cabello tienen en común la belleza, carisma y por supuesto, sus raíces latinas. Pero eso no es lo único que comparten estas dos mujeres, pues tienen también un gran corazón. Eso quedó más que comprobado en su reciente plan juntas, en el que ambas no solo le dieron una linda sorpresa a niños y sus familias, sino que también los deleitaron cantando juntas.

Lauren tomó su cuenta de Instagram para compartir un vistazo del evento en el que coincidió con la intérprete de Havana. “Sin presión alguna cantando al lado de @camila_cabello”, escribió la prometida de Jeff Bezos al publicar un video en el que, efectivamente, se le ve cantando muy sonriente al lado de la estrella de ascendencia cubana, frente a un tierno público compuesto por niños.

En el breve videoclip se ve a Lauren ataviada con unos jeans tipo cargo, jersey y tenis blancos, cantando muy animada el tema en español Feliz Navidad, y siguiendo el ritmo con las palmas. A su lado estaba Camila, muy guapa con un mini vestido beige y rosa, siguiendo también la melodía y mirando atenta a su público. Ella, por su parte, no compartió fotos o videos de esta experiencia en su Instagram.

“Ambas tuvimos el increíble privilegio de organizar una conmovedora feria navideña aquí en Miami con @thisisabouthumanity”, agregó Lauren en su post, revelando las circunstancias de su espontáneo dueto con Camila. “Ver la alegría pura en los rostros de los niños y sus familias mientras ponían los adornos, horneaban galletas y bailaban con Santa y sus elfos fue realmente increíble”, agregó Lauren, revelando las actividades del evento en el que ella y la cantante participaron.

“Pero lo que lo hizo aún más conmovedor fue poder alegrar la temporada para más de 20 familias proporcionándoles juguetes, ropa abrigadora y mochilas. Estos momentos nos recuerdan el verdadero espíritu de las fiestas”, agregó la celebridad televisiva, quien además incluyó en su publicación algunas fotos en las que se le veía conviviendo con los niños.

Lauren Sanchez y su buen corazón

Esta no es la primera vez que la presentadora de televisión participa en un evento con causa, pues tiene una larga carrera en actividades altruistas, incluso su labor ha sido reconocida. El pasado mes de agosto fue homenajeada en la quinta velada anual de recaudación de fondos de This is About Humanity (TIAH) en Los Ángeles, un evento al que acudieron estrellas como Kim Kardashian, Eva Longoria, Diego Boneta, Jordana Brewster y por supuesto, su prometido Jeff Bezos.

Días antes de aquella gala, Lauren se embarcó en un viaje a Tijuana, México, para brindar asistencia y apoyo a personas circunstancias difíciles. “Cruzando fronteras para dar una mano y difundir un poco de amor con @thisisabouthumanity. Fue una experiencia increíblemente conmovedora pasar tiempo con estos increíbles niños que viven en refugios. Su resiliencia y espíritu tocaron profundamente mi corazón. Con mis propios hijos a mi lado, nos reunimos para preparar deliciosas comidas, pastelitos y repartir mochilas llenas de juegos, peluches y suministros esenciales”, expresó entonces.