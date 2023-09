Lauren Sanchez presume a su hijo Nikko en una salida a cenar: ‘Mi mundo entero’

Lauren Sanchez está preparándose para despedir uno de los veranos más especiales de su vida. Y es que, tras más de cuatro años de relación sentimental con el magnate Jeff Bezzos, hace unos meses se supo que se habían comprometido en Positano, Italia. Y antes de decir ‘adiós’ a esta inolvidable temporada, la empresaria y celebridad televisiva ha querido disfrutar de una cena madre e hijo junto a su primogénito Nikko Gonzalez.

©@laurenwsanchez



Lauren disfruta el tiempo junto a su hiji Nikko.

“Si alguien alguna vez me pregunta sobre una velada increíble, esta noche sería una de ellas”, escribió Lauren en su cuenta de Instagram al compartir una foto junto a su hijo de 22 años. “Eres mi mundo entero”, agregó en su publicación.

En la foto se les ve a ambos vestidos de negro, sentados a la mesa en lo que parece ser un restaurante, mientras disfrutan juntos de una bebida. Mientras Lauren sonría frente a la cámara, su hijo la miraba atentamente y dulzura. Horas antes Sanchez había compartido una foto mientras se alistaba para su especial cita con su hijo, en la que dejaba ver el espectacular y favorecedor vestido halter que eligió para la ocasión.

©@laurenwsanchez



Lauren salió a cenar con su apuesto primogénito.

Los comentarios no se hicieron esperar, y entre ellos hubo varios de algunas celebridades. “¡La cita nocturna más linda!”, escribió Kim Kardashian, cuya familia se ha dejado ver muy cercana a Lauren y a Jeff. “¡Tan dulce!”, comentó Ayda Field Williams, esposa del cantante británico Robbie Williams. Por supuesto, el mismo Nikko también comentó el post de su mamá: “Core memory”, escribió y agregó un emoji de pasta.

©@laurenwsanchez



La empresaria lució guapísima en un vestido negro.

Recientemente Sanchez había compartido una simpática foto en la que aparecía su hijo en un posado de ella con Bezos. “Cuando le dices a @nikkogzz que actúe normal para las fotos”, escribió en la imagen. Y es que en aquel momento se veía al joven esbozando una gran sonrisa y con una expresión de sorpresa.

©Lauren Sanchez



Lauren compartió esta simpática foto junto a su prometido y su propio hijo al fondo.

Una madre de tres dedicada

Nikko, quien nació en 2002, es fruto de la relación que Lauren tuvo con el jugador de fútbol americano Tony Gonzales. La celebridad televisiva tiene otros dos hijos Ella, de 15 años, y Evan, de 16, a quienes comparte con su exmarido Patrick Whitesell, de quien se divorción en 2019.

Según ella misma lo ha comentado, mantiene una relación cordial con sus exparejas, pues lo considera importante para el bienestar de sus hijos. “No estoy diciendo que ser la mejor amiga de tu ex sea el fin de todo, pero sí es necesario poder comunicarse. Estoy muy orgullosa de ello. Mi hijo me mira y dice: ‘Soy el niño más afortunado del mundo porque puedo celebrar el Día de Acción de Gracias con mis padres y no tienen que estar casados’”, dijo hace tiempo a The Wall Street Journal.

