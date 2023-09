Lauren Sanchez y Kris Jenner, inseparables en el concierto de Beyoncé

El pasado 4 de septiembre Beyoncé celebró su cumpleaños número 42 con un espectacular concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, como parte de su gira Reinassance World Tour. Una larga lista de celebridades acudió a la presentación, por supuesto ataviadas en increóbles looks color plata, tal como la misma cantante lo pidió. Entre las estrellas presentes no podían faltar las integrantes del clan Kardashian, y incluida por supuesto, Kris Jenner. Lo que algunos no esperaban, es que la matriarca de dicha familia se convertiría en la cómplice de nada más y nada menos que Lauren Sanchez, quien también estuvo presente en el show junto a su prometido Jeff Bezos.

©GettyImages



Lauren y Jeff disfrutaron el show junto a las Kardashian.

Lauren tomó su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 345 mil seguidores, para compartir algunos vistazos de la inolvidable velada. Como una fanática más de ‘Queen B’, la presentadora de televisión publicó un video de uno de los momentos más emotivos de la noche, que fua cuando Diana Ross le cantó a Happy Birthday a Beyoncé.

Pero ese no fue el único momento que Lauren disfrutó del concierto. Cuando la intérprete empezó a cantar su éxito Crazy In Love, el ambiente en el recinto se animó todavía más y todos se contagiaron del buen ritmo de la canción. Sanchez no se resistió a corear la letra y bailar al mismo tiempo, mientras que Kris, que estaba junto a ella, también se dejó llevar, con todo y copa en la mano. Bezos estaba junto a ellas, también muy sonriente y emocionado.

Loading the player...

“Eso fue muy divertido”, escribió Lauren sobre el video, etiquetando a Kris, así como a su pareja Corey Gamble, quien también estuvo en el concierto. Kris retomó este video en su propia cuenta de Instagram, y compartió además una selfie -aparentemente tomada por Sanchez- en las que se les veía también junto a Kim Kardashian y su hija North West.

No es la primera vez que las Kardashian coinciden con Lauren y Jeff. A finales del mes pasado, la presentadora y el magnate compartieron con Kris y Kim en la recaudación benéfica “This Is About Humanity” en Los Ángeles.

©@krisjenner



Estas celebs pasaron una divertida velada.

El escuadron Kardashian, presente

Junto a la matriarca Kris Jenner y su novio Corey Gamble, asistieron varios miembros más de clan Kardashian. Además de Kim y su hija North, estuvieron Khloé Kardashian y su sobrina Penelope Disick, hija de Kourtney, quien recientemente pasó un susto en medio de su embarazo.

Como era de esperarse, las famosas hermanas y las primas acudieron a la cita enfundadas en estilosos atuendo color plata, siguiendo la petición que hizo Beyoncé días atrás. “Mi deseo de cumpleaños es celebrarlo con ustedes luciendo sus más fabulosas galas plateadas en los espectáculos del 23 de agosto al 22 de septiembre”, escribió hace poco en sus historias de Instagram.

©@kimkardashian



Las Kardashian impactaron son sus estilosos looks.