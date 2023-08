Lauren Sánchez habla sobre su conmovedor trabajo voluntario en Tijuana

En una conmovedora demostración de compasión y solidaridad, Lauren Sánchez, acompañada de sus hijos, se embarcó en un viaje significativo a Tijuana para brindar asistencia y apoyo muy necesarios a quienes enfrentan circunstancias difíciles.

Cruzando fronteras tanto física como metafóricamente, la personalidad mediática y filántropa unió fuerzas con la organización This Is About Humanity para echar una mano e impactar positivamente las vidas de los niños que viven en refugios.

Según Lauren, la experiencia resultó ser profundamente conmovedora y dejó una marca indeleble en ella y sus hijos y en los corazones de aquellos a quienes tocaron.

En Instagram, Lauren Sánchez compartió sus emociones y reflexiones sobre el viaje. Junto a una emotiva leyenda, publicó una serie de imágenes que capturaron la esencia del viaje. En las fotos, se ve a Sánchez interactuando con los niños, distribuyendo suministros esenciales, preparando comidas e incluso cargando a un bebé, simbolizando el enfoque práctico y la conexión personal que estableció con las personas a las que buscaba ayudar.

“Cruzando fronteras para dar una mano y difundir un poco de amor con @thisisabouthumanity. Fue una experiencia increíblemente conmovedora pasar tiempo con estos increíbles niños que viven en refugios. Su resiliencia y espíritu tocaron profundamente mi corazón. Con mis propios hijos a mi lado, nos reunimos para preparar deliciosas comidas, pastelitos y repartir mochilas llenas de juegos, peluches y suministros esenciales. Ver las sonrisas en sus rostros y sentir su gratitud me calentó el alma. ¡Gracias @elsamariecollins y @fundaciontijuanasinhambre por todo lo que hacen!”, escribió.

El objetivo principal de la visita fue aliviar los desafíos que enfrentan los niños que viven en refugios, una misión que resonó profundamente en Lauren Sánchez y su familia.

A través de su participación en This Is About Humanity y su colaboración con organizaciones locales como la Fundación Tijuana Sin Hambre, Lauren ejemplifica la capacidad de las personas para crear un efecto dominó de cambio positivo. Su viaje a Tijuana trajo alivio material y sirvió como bálsamo emocional, brindando momentos de alegría y conexión a quienes más lo necesitaban.

La dedicación de Lauren Sánchez para apoyar a las comunidades necesitadas

Como HOLA! USA informó anteriormente que Lauren apoya muchas causas. Ya sea visitando a niños migrantes en espacios educativos recién construidos en México o empoderando a mujeres propietarias de negocios que venden productos en la tienda de comercio justo sin fines de lucro The Little Market, Sánchez siempre encuentra maneras de contribuir, elevar a las comunidades y dejar su huella positiva en el mundo..

Durante el verano de 2022, el periodista y filántropo viajó a Tanzania junto con el Bezos Earth Fund para disfrutar de la belleza salvaje del país de África Oriental y apoyar el compromiso de Jeff Bezos de donar 10 mil millones de dólares desembolsados como subvenciones durante la década actual para luchar contra el cambio climático y proteger la naturaleza.

Más recientemente, Lauren y su socio, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, se comprometieron a apoyar los esfuerzos de recuperación en Maui, Hawaii. El incendio forestal, que quemó acres de tierra y desplazó a familias, ha atraído la atención de todos los rincones de la sociedad, provocando actos de generosidad tanto de individuos como de organizaciones.

